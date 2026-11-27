NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten die Notierungen im frühen Handel zunächst nach oben getrieben hatte, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,21 US-Dollar und damit etwa anderthalb Prozent weniger als am Vortag.

Trotz des Rückgangs hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Beginn der Handelswoche um etwa vier Prozent verteuert. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus beeinträchtigen könnte.

Die Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus bleiben hoch, was zuletzt für Kursschwankungen beim Ölpreis sorgte. In den vergangenen Tagen gab es mehrfach Berichte aus dem Iran, wonach Schiffe auf Minen gelaufen seien. Dennoch hat der Schiffsverkehr durch die Meerenge in diesem Monat zugenommen, was dazu beigetragen hat, den Preisanstieg zu begrenzen.

Nach Einschätzung des Energieanalysten Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee beginnt sich der Markt aber an die instabile Lage im Nahen Osten zu gewöhnen. Erst wenn die Angriffe wieder zunehmen und es zu einem deutlichen Rückgang der Fördermengen oder der Exporte kommt, könnten die Ölpreise weiter in Richtung 100 Dollar pro Barrel steigen./jkr/jsl/stk