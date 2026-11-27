BERLIN (dpa-AFX) - Bundessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hofft nach Vorlage seines Rentenkonzepts auf eine Einigung in der Bundesregierung. Man wolle in einem großen Konsens in der Koalition vorankommen, sagte er vor Journalisten in Berlin. "Wir werden eine der größten Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes bekommen." Schweitzer sicherte heutigen und künftigen Rentenempfängern zu, die Rente werde zum Lebensunterhalt klar dienen. "Sie wird verfügbar sein und sie wird stabil sein."

Er verteidigte seinen Kompromissvorschlag bei der besonders umstrittenen sogenannten Rente mit 63. Die allermeisten würden demnach weiterhin nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können, aber rund 27 Prozent der heutigen Anspruchsberechtigten künftig nicht mehr, sagte er.

Schweitzer: "Kluger Vorschlag"



Jeder, der gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, soll demnach nach 45 Jahren in den Ruhestand wechseln können. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs sollen dagegen nicht mehr berücksichtigt werden. "Und darum glaube ich, dass es ein kluger Vorschlag ist und einer, der auch die Koalition insgesamt zusammenbringen kann", sagte der Sozialminister.

Zuvor hatte Schweitzer nach langen Debatten in der Koalition ein umfangreiches Konzept für eine Reform vorgelegt. Dieses ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht geeint. Eine Rentenkommission hatte eine Abschaffung der beliebten "Rente mit 63" vorgeschlagen. Insbesondere die SPD lehnt eine Abschaffung ab./jr/DP/mis