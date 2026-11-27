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Opporisch Aktiengesellschaft: Registergericht löscht Eintragung von Kapitalerhöhung und Umfirmierung in AICONIQ AG; Grundkapital beträgt wieder EUR 500.000, eingeteilt in 500.000 Inhaberstückaktien



27.11.2026 / 16:25 CET/CEST

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Opporisch Aktiengesellschaft: Registergericht löscht Eintragung von Kapitalerhöhung und Umfirmierung in AICONIQ AG; Grundkapital beträgt wieder EUR 500.000, eingeteilt in 500.000 Inhaberstückaktien



Frankfurt am Main, 27. November 2026 - Das Amtsgericht Frankfurt am Main - Registergericht - hat am 25. November 2026 die Eintragung Nr. 3 vom 1. September 2026 auf dem Registerblatt der Gesellschaft (HRB 137132) gemäß § 395 Abs. 1 FamFG von Amts wegen gelöscht. Die gelöschte Eintragung beruhte auf Beschlüssen der als Vollversammlung nach § 121 Abs. 6 AktG abgehaltenen Hauptversammlung vom 30. Juli 2026. Da nicht sämtliche Aktionäre erschienen oder vertreten waren, sind diese Beschlüsse wegen eines Einberufungsmangels nach § 241 Nr. 1 AktG nichtig. Die Gesellschaft hat die Löschung beantragt. Gelöscht wurden insbesondere die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.500.000,00 auf EUR 5.000.000,00 gegen Einbringung der Geschäftsanteile an der AICONIQ Solutions GmbH durch die Datalovers GmbH sowie die Änderung der Firma in AICONIQ AG. Die Einbringung der AICONIQ Solutions GmbH und die damit verbundene Ausgabe von 4.500.000 Aktien werden rückabgewickelt, die in der Hauptversammlung gewählten Organe sind nicht mehr im Amt. Damit ist auch die Grundlage zur Berufung von Herrn Prof. Dr. Peter Gentsch als Vorstand entfallen.



Kontakt Opporisch Aktiengesellschaft

Mathias Schmid

Vorstand

Telefon: +49 (0) 69 247 43 54 75

E-Mail: info@opporisch.de



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