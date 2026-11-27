KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Nach einem Drohnenangriff in Kuwait hat der Golfstaat den iranischen Botschafter einbestellt. Ihm sei eine Protestnote wegen "anhaltender Angriffe" überreicht worden. Kuwait mache den Iran für die Angriffe und deren Folgen "vollumfänglich verantwortlich", hieß es. Das Land behalte sich das Recht auf Selbstverteidigung vor.

Der Iran hatte bereits gestern jede Verantwortung für einen Angriff auf Kuwait zurückgewiesen. Der Vorfall wirke verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg, schrieb Irans Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. "Wir sind bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Vorfalls aufzuklären."

Bei dem Angriff vom Donnerstagnachmittag wurden nach Angaben aus Italien zwei italienische Beschäftige des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet. Demnach wurden militärische Einrichtungen angegriffen, unter anderem eine Luftabwehr-Überwachungsstation.

Kuwait selbst machte keine genaueren Angaben zu dem angegriffenen Ziel. Den Angaben zufolge wurden auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus./arj/DP/mis