Die Bereitschaft der Investoren, in deutsche Standardwerte zu investieren, blieb auch zum Wochenschluss vorhanden, allerdings weiterhin sehr selektiv und nicht zu jedem Preis. Im Fokus blieben die Technologie- und Automobilwerte, die derzeit zwei der interessantesten Investmentstorys für das kommende Börsenjahr liefern. Während die Technologieunternehmen von einer Fortsetzung des KI-Trends profitieren dürften, bieten die Automobilhersteller attraktive Perspektiven für Dividendenstrategien mit zusätzlichem Kurspotenzial. Übergeordnet setzen die Anleger auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung im Jahr 2027.

Die heute veröffentlichten US-Handelsbilanzzahlen und die stärker als erwartet gestiegenen Lagerbestände im Großhandel liefern erste Anhaltspunkte für eine möglicherweise nachlassende Konsumdynamik. Der private Konsum ist eine der wichtigsten Stützen der US-Wirtschaft und dürfte deshalb auch von der US-Notenbank sehr genau beobachtet werden. Ein besonnener und vorsichtiger Zinserhöhungspfad der Fed erscheint vor diesem Hintergrund umso wahrscheinlicher.

Gleichzeitig könnte das höher als erwartet ausgefallene amerikanische Handelsbilanzdefizit der Strafzolldebatte neue Dynamik verleihen. Zwar wird dieses Mal der formelle politische Weg eingehalten, doch die aktuellen Zahlen liefern der US-Regierung zusätzliche Argumente für eine Verschärfung ihrer Handelspolitik. Was an der Zinsfront für etwas Entspannung sorgen könnte, birgt an der Zollfront neues Konfliktpotenzial. Es ist ein passender Wochenausklang nach einem von widersprüchlichen Signalen geprägten Handelsverlauf.

In der kommenden Woche werden die ersten Umsatzzahlen des heutigen Black Friday mit großer Spannung erwartet. Sie dürften nicht nur die Kursentwicklung der Konsumwerte beeinflussen, sondern auch wichtige Rückschlüsse auf die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft zulassen. Der Black Friday könnte damit zum Stimmungstest für die Weihnachtsrally werden. Die Anleger haben sich bereits in Stellung gebracht, nun müssen die Verbraucher liefern.

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