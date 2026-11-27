Die OHB-Aktie meldet sich nach den jüngsten Kursverlusten mit kräftigen Gewinnen zurück. Während neue Raumfahrtaufträge die Geschäftsaussichten verbessern, sehen Analysten deutlich höhere Kurse. Ist die Korrektur damit vorbei? OHB-Aktie legt kräftig zu - neue Erfolge im Weltraum Bei OHB kommt wieder Bewegung in die Aktie. Nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck geraten war, ging es am Freitag zeitweise um mehr als +6 % auf ...

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