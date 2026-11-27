Ether ist am heutigen Freitag auf rund 1.733 US$ gestiegen. Das ist ein Plus von +2% innerhalb von 24 Stunden. Die Erholung von den Tiefs um 1.500 US$ hat allerdings einen Haken: Die US-Spot-ETFs auf Ether meldeten am Mittwoch den neunten Handelstag in Folge Abflüsse. Im November haben Anleger damit rund 1,22 Milliarden US$ aus diesen Fonds abgezogen. Für Anleger stellt sich die Frage: Kann sich der Kurs halten, solange große Investoren weiter Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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