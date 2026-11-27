FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag wegen gestiegener Ölpreise nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 123,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,26 Prozent.

Die gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. "Bunds können sich dem Gegenwind höherer Ölpreise und sich erholender Aktien ohne Impulse aus den USA nicht entziehen", schreiben die Experten der Commerzbank.

Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien stützten die Anleihen nicht. In Frankreich ist die Teuerung im November erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken und fiel von zuvor 3,7 auf 3,2 Prozent.

Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in Spanien. Hier sank die Inflationsrate ebenfalls unerwartet deutlich von zuvor 4,7 auf 4,1 Prozent. Verantwortlich für den Rückgang sind gesunkene Treibstoffpreise. Die Teuerung in den beiden Ländern liegt damit aber weiter deutlich über der Zielmarke der EZB, die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt. Am Montag werden die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und Deutschland veröffentlicht. An den Finanzmärkten wird weiterhin erwartet, dass die EZB im Dezember den Leitzins anheben wird.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) sank unerwartet, und das auf den niedrigsten Stand seit Juni. Volkswirte hatten hingegen eine Erholung erwartet./jsl/stk