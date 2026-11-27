PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Freitag dank guter Vorgaben aus Asien und den USA weiter erholt. Vor allem in China hatten die Börsen am Morgen von Nachrichten über Maßnahmen zur Stabilisierung des heimischen Finanzmarktes profitiert. In den USA setzte sich die beeindruckende Erholung vom Mittwoch auch im verkürzten Freitagshandel nach Thanksgiving fort.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,24 Prozent höher auf 6.089,20 Punkte und beendete die turbulente Börsenwoche letztlich mit einem Gewinn von 2,5 Prozent. Außerhalb der Euroregion stieg der Schweizer SMI am Freitag um 0,42 Prozent auf 14.879,97 Zähler.

Der britische FTSE 100 gewann 0,84 Prozent auf 10.698,81 Punkte, was auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage ein Plus von 3,4 Prozent bedeutet. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sieht inzwischen auch in Großbritannien wieder eine wachsende Zuversicht, dass es zu einer Weihnachtsrally an der Börse kommen könnte. "Die Ausgangslage hat sich in den vergangenen Handelswochen deutlich verbessert, und die Befürchtungen einer weiteren Leitzinsanhebung durch die Bank of England dürften inzwischen zu einem großen Teil in den Aktienkursen berücksichtigt sein."/ck/stk

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