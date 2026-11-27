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Seltene Erden & Kupfer: 5 ETFs für den nächsten großen Rohstoffboom!

Mehr als 750 Milliarden US-Dollar Investitionsbedarf bis 2040 - und gleichzeitig Kursverluste von über 50 % bei einem der bekanntesten Seltene-Erden-ETFs: Der Markt für kritische Rohstoffe steht vor einem spannenden Spannungsfeld. Während künstliche Intelligenz, Robotik, Elektromobilität und der Ausbau der Stromnetze langfristig enorme Mengen an Kupfer, Lithium und Seltenen Erden benötigen dürften, sind zahlreiche Minenaktien und entsprechende Themen-ETFs zuletzt massiv unter Druck geraten.

Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage brisant. China dominiert die Verarbeitung Seltener Erden und verfügt damit über ein erhebliches wirtschaftliches Druckmittel. Besonders interessant für Anleger: Eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA kann ausgerechnet bei Rohstoffaktien für fallende Kurse sorgen.

Bieten die jüngsten Kursrückgänge eine langfristige Einstiegschance oder drohen weitere Verluste? In der aktuellen Ausgabe von "ETF - Chancen, Trends & Strategien" analysieren Roland Jegen und Andreas Bernstein fünf handelbare UCITS-ETFs von VanEck, Amundi, WisdomTree, iShares und Global X. Dabei vergleichen sie die unterschiedlichen Anlageschwerpunkte, Kosten, Ländergewichtungen und aktuellen Chartbilder.

Fünf ETFs für die Rohstoffe der Zukunft im Vergleich

Warum Seltene Erden, Kupfer und Lithium für den KI-Boom so wichtig sind.

Welche Chancen und Risiken sich aus Chinas Rohstoffdominanz ergeben.

Wie sich die fünf vorgestellten ETFs hinsichtlich ihrer Zusammensetzung unterscheiden.

Was der neue Amundi-ETF im Vergleich zum etablierten VanEck-Klassiker bietet.

Welche charttechnischen Marken Anleger nach den Kursrückgängen im Blick behalten sollten.

Wie sich Rohstoff-ETFs als Beimischung in ein langfristig ausgerichtetes Portfolio integrieren lassen.

Die vollständige Analyse enthält zudem die Wertpapierkennnummern und ISINs aller fünf ETFs, einen direkten Produktvergleich sowie eine charttechnische Einordnung möglicher Einstiegsszenarien.

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KI-Boom: Die unterschätzten Profiteure abseits der Chipindustrie

Der weltweite Ausbau der KI-Infrastruktur eröffnet nicht nur Halbleiterherstellern und Softwareunternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Auch Energieversorger, Industrieunternehmen, Serverhersteller und Rohstoffproduzenten können von diesem langfristigen Megatrend profitieren.

Entdecken Sie dazu auch unsere weiterführenden Aktienanalysen:

Siemens Energy: KI-Boom, Strombedarf und Netzausbau - läuft die Rally weiter?

Dell-Aktie: +103 % Umsatz und trotzdem nur ein KGV von 10?

John Deere: Aktie +38 % - der unterschätzte KI-Gewinner?

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Ob klassische Welt-ETFs, spezialisierte Themen-ETFs oder gezielte Investments in einzelne Branchen und Megatrends: Mit dem Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest erhalten Anleger Zugang zu rund 150 Börsen in 33 Ländern und insgesamt rund 1,2 Millionen Finanzinstrumenten.

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Neue ETF-Ideen und Investmentstrategien entdecken

In der kostenlosen Webinarreihe "ETF - Chancen, Trends & Strategien" stellen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig neue Investmentthemen, interessante ETFs und Möglichkeiten zur langfristigen Portfoliodiversifikation vor.

Nächster Termin: Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 14:00 Uhr

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Weiterführende Informationen für Anleger

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Aktuelle Aktienanalysen und Marktberichte

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Über den Autor

Roland Jegen - Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktien- und ETF-Analysen, Kapitalmarktentwicklungen sowie systematische Anlagestrategien.

Risikohinweis und Transparenz

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet je nach Finanzinstrument das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Produktspezifische Risiken: Themen-ETFs mit Schwerpunkt auf Minenaktien und kritischen Rohstoffen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Zu den besonderen Risiken zählen Rohstoffpreiszyklen, geopolitische Entwicklungen, Währungsrisiken, Branchen- und Länderkonzentrationen sowie unternehmensspezifische Risiken. Die vorgestellten ETFs investieren in Aktien von Rohstoffunternehmen und bilden die Entwicklung der jeweiligen Rohstoffpreise nicht unmittelbar ab. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Quellen und Datenstand: Webinar "ETF - Chancen, Trends & Strategien" vom 26. November 2026, International Energy Agency (IEA), Angaben der jeweiligen ETF-Anbieter sowie Marktdaten zum Analysezeitpunkt. Die Angaben zum zukünftigen Rohstoffbedarf und Investitionsbedarf beruhen auf Szenarien und Schätzungen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Prognosen können sich ändern.

Transparenz: Der Autor ist für WH SelfInvest tätig. WH SelfInvest ist ein Finanzdienstleister und Anbieter von Brokerage-Dienstleistungen. Der Artikel enthält Verlinkungen zu Dienstleistungen und Angeboten von WH SelfInvest und Freestoxx. Es besteht daher ein wirtschaftliches Interesse an der Nutzung dieser Angebote.