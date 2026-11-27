Wien (APA-ots) - Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky stellt klar: "Der Wiener

Klimafahrplan sieht kein Verbot von Verbrennermotoren vor. Die aktuelle Debatte beruht auf einer anscheinend missverständlichen Formulierung in der öffentlichen Auflage der Fortschreibung des Wiener Klimafahrplan, deren Beschluss erst für März 2027 anberaumt ist."



Auslöser der Diskussion ist die Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans, die bis vor wenigen Tagen öffentlich aufgelegt war. Das knapp 200 Seiten starke Strategiepapier enthält zahlreiche Ansätze zur Reduktion von Emissionen in sämtlichen Bereichen, auch im Verkehrssektor. Dazu gehört auch die Prüfung möglicher Maßnahmen im Verkehrsbereich, etwa Einfahrtsregelungen und Zero-Emission-Zones. Ein generelles Verbrennerverbot steht also nicht im Raum, die Debatte dazu ist aufgrund der Fehlinterpretation sowie des zusammenhanglosen Herauspickens einzelner Maßnahmen irreführend.



Der Klimafahrplan ist ein strategischer Orientierungsrahmen zur Erreichung der Wiener Klimaziele. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind Vorschläge und Hebel, die erst nach einem Gemeinderatsbeschluss im Frühjahr 2027 in entsprechenden Prozessen weiterbearbeitet werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt prüft die Stadt Wien die eingelangten Stellungnahmen.



Rückfragehinweis:

Pedram Seidi

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

Telefon: 0676 8118 65291

E-Mail: pedram.seidi@wien.gv.at



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