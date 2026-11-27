DJ XETRA-SCHLUSS/DAX legt weiter zu - Technologie-Werte erneut gesucht

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang geschlossen - und damit die jüngste Erholung weiter fortgesetzt. Teilnehmer verwiesen auf die steigenden Kurse an der Wall Street, wo es vor allem für die Technologie-Werte nach oben ging. Im DAX gehörten daher die Aktien von Infineon (+2,7%) und Siemens Energy (+1,9%) zu den Gewinnern. Daneben legten Suss um 2,0 Prozent zu und Aixtron gewannen 3,3 Prozent. Der DAX schloss den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 25.441 Punkten.

Positiv wurde im Handel vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe und nicht nur Technologieaktien gekauft würden. Insgesamt habe sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der amerikanischen Investoren ausgesprochen gut geschlagen, hieß es von CMC. "Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung - noch fehlte allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen".

Schnäppchenjäger hätten nach den jüngsten Verlusten zugegriffen. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally, der eigentliche Belastungstest folge in der kommenden Woche, meinte IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi.

Im Fokus stand die die SAP-Aktie, deren Kurs sich um 0,8 Prozent erhöhte. Laut Medienberichten erwägt der Software-Konzern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Analysten von Citi zeigten sich davon nicht überrascht, sie sprachen von einem KI-getriebenen Konzernumbau. Bei der Kursfindung dürfte unterdessen auch eine Rolle gespielt haben, dass SAP laut einem Spiegel-Bericht mit einem "aktiven IT-Sicherheitsvorfall" zu kämpfen haben soll. Das Unternehmen erklärte allerdings, bislang keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Kundendaten gefunden zu haben.

Erneut abwärts ging es für die Commerzbank-Papiere, diesmal um 1,9 Prozent. Hier dürfte auch Übernahmefantasie entwichen sein. Mit dem abgeschlossenen Genehmigungsverfahren habe Unicredit eine starke Position erreicht. Damit könnte die Hoffnung schwinden, dass die Italiener den verbliebenen Aktionären noch ein verbessertes Angebot unterbreiten. Das bisherige Tauschangebot ist bereits ausgelaufen.

Im Rüstungssektor war die Rheinmetall mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent größter DAX-Gewinner. Das Unternehmen hat parallel zu seinem Kapitalmarkttag einen Auftrag im Wert von 738 Millionen Euro über die Lieferung von Dutzenden seiner Lynx-Panzer an Rumänien erhalten. Derweil senkte Rheinmetall seine Ziele für 2030 in allen Sparten, was Analysten im Vorfeld aber vielfach schon so erwartet hatten. Die Neuausrichtung stelle die Glaubwürdigkeit wieder her, beantworte aber nicht die Frage, was nach 2030 komme, hieß es von MWB.

Im Gefolge ging es auch für die Aktien von Hensoldt (+4,8%), Renk (+3,3%) und TKMS (+3,0%) deutlicher nach oben.

Hypoport nahmen an der Erholung nicht teil und gaben um 0,3 Prozent nach. Das Unternehmen soll den Vorsteuergewinn für 2023 aus Sicht der Bafin um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch angesetzt haben.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.441 +0,9 3,8 DAX-Future 25.495 +0,8 2,4 XDAX 25.455 +0,9 3,6 MDAX 29.706 +1,5 -2,9 TecDAX 3.886 +1,3 7,4 SDAX 17.421 +1,0 1,6 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 123,02 -6,0 *gerundet ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.