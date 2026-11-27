Bad Wimpfen (ots) -Wärmender Genuss zum gewohnt günstigen Lidl-Preis: Der Lebensmitteleinzelhändler gibt sinkende Rohstoffpreise konsequent an die Kunden weiter und reduziert 14 Kaffee-Artikel dauerhaft um bis zu zwei Euro.Wenn die Tage im November kürzer werden und die Adventszeit vor der Tür steht, sorgt eine frisch gebrühte Tasse Kaffee für gemütliche Wohlfühlmomente. Als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel sorgt Lidl in Deutschland rechtzeitig vor der Vorweihnachtszeit für eine spürbare Entlastung der Haushaltskasse und senkt ab Samstag, den 28. November, dauerhaft die Preise für insgesamt 14 Kaffee-Artikel seiner beliebten Eigenmarken "Bellarom" und "Fairglobe". Nachdem Lidl in diesem Jahr bereits mehrfach - unter anderem im Mai und Juli - die Preise für Kaffee reduziert hat, gibt der Frische-Discounter nun erneut sinkende Rohstoffpreise konsequent an die Kunden weiter und bietet einmal mehr das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Ob ganze Bohnen für den Kaffeevollautomaten oder klassischer Filterkaffee: Kunden profitieren quer durch das Sortiment von deutlichen Preisvorteilen von bis zu 20 Prozent. Der "Bellarom Café Espresso Intenso ganze Bohne" in der 1.000-Gramm-Packung wird um ganze zwei Euro günstiger und ist ab Samstag für 7,99 Euro (Grundpreis: 7,99 Euro/Kilogramm) statt bisher 9,99 Euro erhältlich. Auch der beliebte "Bellarom Kaffee Crema Gustoso, Rainforest-Alliance-zertifiziert" (1.000 Gramm) ist dauerhaft im Preis gesenkt und kostet mit einer Ersparnis von einem Euro künftig nur noch 8,99 Euro (Grundpreis: 8,99 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro. Auch bei Fairtrade-zertifiziertem Kaffee sparen Lidl-Kunden: Die 500-Gramm-Packung "Fairglobe Bio Fairtrade Café del Mundo" steht ab Samstag für 6,95 Euro (Grundpreis: 13,90 Euro/Kilogramm) statt 7,45 Euro in den Lidl-Regalen.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Artikel werden ab Samstag deutschlandweit in allen Lidl-Filialen günstiger:- Bellarom Café Espresso Intenso ganze Bohne, 1.000 Gramm, neu 7,99 Euro (Grundpreis: 7,99 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro- Bellarom Kaffee Crema Gustoso (Rainforest-Alliance-zertifiziert), 1.000 Gramm, neu 8,99 Euro (Grundpreis: 8,99 Euro/Kilogramm) statt 9,99 Euro- Bellarom Barista Crema ganze Bohne Arabica/Robusta, 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 Euro- Bellarom Barista Espresso ganze Bohne Arabica/Robusta, 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 Euro- Bellarom Café Crema ganze Bohne, 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 Euro- Bellarom Kaffee Crema Dolce ganze Bohne (Rainforest-Alliance-zertifiziert), 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 Euro- Bellarom Caffé Crema Classico (Rainforest-Alliance-zertifiziert), 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 Euro- Bellarom Kaffee Gold, 500 Gramm, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 9,98 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Bellarom Café Crema Intenso, 1.000 Gramm, neu 7,99 Euro (Grundpreis: 7,99 Euro/Kilogramm) statt 8,99 Euro- Bellarom Kaffee Mild & Fein gemahlen, 500 Gramm, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 9,98 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Bellarom Kaffee entcoffeiniert, 500 Gramm, neu 4,99 Euro (Grundpreis: 9,98 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro- Bellarom Bio Kaffee ganze Bohne sortiert, 1.000 Gramm, neu 12,95 Euro (Grundpreis: 12,95 Euro/Kilogramm) statt 13,95 Euro- Fairglobe Bio Fairtrade Café del Mundo, 500 Gramm, neu 6,95 Euro (Grundpreis: 13,90 Euro/Kilogramm) statt 7,45 Euro- Bellarom Café Espresso ganze Bohne, 1.000 Gramm, neu 9,99 Euro (Grundpreis: 9,99 Euro/Kilogramm) statt 10,99 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6399571