DJ MÄRKTE EUROPA/DAX setzen Erholung fort - Rheinmetall-Aktie gesucht

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten hat sich die jüngste Erholungsbewegung auch zum Wochenausklang fortgesetzt. Dabei verwiesen Markteilnehmer auf die Kursgewinne an der Wall Street, wo es vor allem für die Technologie-Werte nach oben ging. Der DAX verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 25.441 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,2 Prozent auf 6.089 Punkte nach oben.

Technologie-Aktien legten am deutlichsten zu, ihr Subindex stieg um 1,9 Prozent. Auch Rüstungsaktien lagen erneut sehr fest im Markt mit einem Indexplus von ebenfalls 1,9 Prozent. Im DAX gehörten die Aktien von Infineon (+2,7%) und Siemens Energy (+1,9%) zu den Gewinnern. Daneben legten Suss um 2,0 Prozent zu, Aixtron gewannen 3,3 Prozent und ASML rückten um 2,6 Prozent vor.

Für Rückenwind sorgten auch Preisdaten aus Frankreich und Spanien. Dort ist die Inflation im November im Vergleich zum Vormonat deutlicher zurückgegangen. In beiden Fällen fielen die Raten zudem klar unter den Ökonomen-Schätzungen aus. Das dürfte die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) etwas dämpfen, wenngleich die Inflation noch weiter klar über dem Ziel der EZB liegt.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an. Dabei dürfte die wieder verbesserte Stimmung für Aktien und der damit gestiegenen Risikobereitschaft eine Rolle gespielt haben. Zuletzt waren im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten noch Umschichtungen von Aktien in Anleihen beobachtet worden, das habe sich nun teils wieder umgekehrt.

Positiv wurde im Handel zudem vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe und nicht nur Technologieaktien gekauft würden. Insgesamt habe sich der deutsche Aktienmarkt in Abwesenheit der amerikanischen Investoren ausgesprochen gut geschlagen, hieß es von CMC. "Die Anleger bringen sich für eine mögliche Weihnachtsrally in Stellung - noch fehlt allerdings der entscheidende Impuls, um diese auch ins Rollen zu bringen".

Schnäppchenjäger griffen nach den jüngsten Verlusten zu. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally, der eigentliche Belastungstest folge in der kommenden Woche, meinte IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi.

Im Fokus stand die die SAP-Aktie, deren Kurs sich um 0,8 Prozent erhöhte. Laut Medienberichten erwägt der Software-Konzern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Analysten von Citi zeigten sich davon nicht überrascht, sie sprachen von einem KI-getriebenen Konzernumbau. Bei der Kursfindung dürfte unterdessen auch eine Rolle gespielt haben, dass SAP laut einem Spiegel-Bericht mit einem "aktiven IT-Sicherheitsvorfall" zu kämpfen haben soll. Das Unternehmen erklärte allerdings, bislang keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Kundendaten gefunden zu haben.

Erneut abwärts ging es für die Commerzbank-Papiere, diesmal um 1,9 Prozent. Hier dürfte auch Übernahmefantasie entwichen sein. Mit dem abgeschlossenen Genehmigungsverfahren habe Unicredit eine starke Position erreicht. Damit könnte die Hoffnung schwinden, dass die Italiener den verbliebenen Aktionären noch ein verbessertes Angebot unterbreiten. Das bisherige Tauschangebot ist bereits ausgelaufen.

Im Rüstungssektor war die Rheinmetall mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent größter DAX-Gewinner. Das Unternehmen hat parallel zu seinem Kapitalmarkttag einen Auftrag im Wert von 738 Millionen Euro über die Lieferung von Dutzenden seiner Lynx-Panzer an Rumänien erhalten. Derweil senkte Rheinmetall seine Ziele für 2030 in allen Sparten, was Analysten im Vorfeld aber vielfach schon so erwartet hatten. Die Neuausrichtung stelle die Glaubwürdigkeit wieder her, beantworte aber nicht die Frage, was nach 2030 komme, hieß es von MWB.

Im Gefolge ging es auch für die Aktien von Hensoldt (+4,8%), Renk (+3,3%) und TKMS (+3,0%) deutlicher nach oben. Thales gewannen 2,3 Prozent. Der französische Konzern will einen Mehrheitsanteil am Lasertechnologie-Unternehmen Lumibird übernehmen.

Hypoport nahmen an der Erholung nicht teil und gaben um 0,3 Prozent nach. Das Unternehmen soll den Vorsteuergewinn für 2023 aus Sicht der Bafin um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch angesetzt haben.

=== Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) Euro-Stoxx-50 6.089 +1,2 +3,9 Stoxx-50 5.334 +1,1 +7,3 DAX 25.441 +0,9 +3,0 FTSE-100 London 10.699 +0,8 +6,8 CAC-40 Paris 8.156 +0,6 -0,5 AEX Amsterdam 1.097 +1,2 +13,9 BEL-20 Brüssel 5.993 +1,1 +16,8 IBEX-35 Madrid 19.387 +1,7 +10,1 SMI Zürich 14.880 +0,4 +11,7 * gerundet DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02 EUR/USD 1,0939 -0,3 -0,0028 1,0967 1,0972 EUR/JPY 174,46 -0,1 -0,2200 174,68 174,8100 EUR/CHF 0,9138 -0,2 -0,0014 0,9152 0,9152 EUR/GBP 0,8348 -0,2 -0,0017 0,8365 0,8364 USD/JPY 159,48 +0,1 0,2300 159,25 159,3100 GBP/USD 1,3101 -0,1 -0,0009 1,311 1,3109 USD/CNY 6,6542 -0,1 -0,0055 6,6597 6,6597 USD/CNH 6,6549 -0,1 -0,0064 6,6613 6,6619 AUS/USD 0,6644 +0,2 0,0012 0,6632 0,6627 Bitcoin/USD 59.877,54 -1,5 -883,06 60.760,60 60.754,24 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,78 -1,1 -0,90 83,68 Brent/ICE 93,8 -2,9 -2,77 96,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.631,85 +1,8 65,71 3.566,14 Silber 43,46 +4,7 1,96 41,50 Platin 1.317,51 +2,1 26,89 1.290,62 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 27, 2026 12:08 ET (17:08 GMT)

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