TSCHERNIHIW/SCHYTOMYR (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind in der Nordukraine mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben kamen drei Menschen bei einer Attacke auf ein Unternehmen in Nyschin im Gebiet Tschernihiw ums Leben. Sieben weitere seien verletzt worden.

In der weiter westlich gelegenen Region Schytomyr gab es ebenfalls russische Angriffe. In der Gemeinde Malyn wurde nach Angaben von Gebietsgouverneur Witalij Bunetschko ein Mensch getötet. Zwölf weitere seien verletzt worden. Die Attacke galt demnach einem "zivilen Unternehmen".

Zum eingesetzten Waffentyp wurden in beiden Fällen keine Angaben gemacht. Im Laufe des Freitags gab es für beide Regionen mehrfach Warnungen der ukrainischen Luftwaffe vor Drohnenangriffen. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/mis