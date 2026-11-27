BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihren Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente ab 45 Beitragsjahren lösen. Bei der Wartezeit sollen künftig keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin. Die Zahl der Berechtigten soll reduziert werden, wie es hieß. Das Konzept von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) soll als Nächstes in der Regierung abgestimmt und ins Bundeskabinett eingebracht werden, hieß es.

Seit Wochen ringen Union und SPD um einen Kompromiss in diesem Punkt. Eine Rentenkommission hatte eine Abschaffung der beliebten Rentenart vorgeschlagen. Insbesondere die SPD lehnt eine Abschaffung ab. Eine Runde führender Koalitionspolitiker um Schweitzer hatte noch am Donnerstagabend über die Pläne verhandelt, wie die dpa erfuhr.

Für alle Rentenarten, also auch die umstrittene sogenannte Rente mit 63, soll eine Vertrauensschutzregelung gelten. Versicherte, die vor dem 1. Januar 1972 geboren sind und bereits vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss eine Altersteilszeit- oder Vorruhestandsregelung geschlossen haben, sollen auf die derzeit noch geltenden Altersgrenzen vertrauen können. Insgesamt soll die Zahl der Anspruchsberechtigten der vorzeitigen Rente ab 45 Beitragsjahren aber deutlich reduziert werden.

Mit dem Kompromiss soll den Informationen zufolge auch der Weg frei werden für die weitergehenden geplanten Teile der Rentenreform. So sollen die Altersgrenzen an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Neu eingeführt werden soll eine Kapitalrente. Die Leistungen hieraus sollen ab 2032 ausgezahlt werden./bw/DP/mis