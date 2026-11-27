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China Unicom schließt die weltweit erste standardisierte Bewertung autonomer Netzwerke im Kernnetzbereich unter realen Betriebsbedingungen ab und treibt damit die Bewertungsverfahren der Branche voran



27.11.2026 / 19:40 CET/CEST

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PEKING, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde der neue Standard für Live-Netzwerktests TS1523B, "Autonomous Network Level Test Specification for Core Network Fault Management", veröffentlicht, der gemeinsam vom TM Forum und der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT)entwickelt wurde. Die Tests, die Nachweise im Einklang mit den Standards des TM Forums zur Bewertung der autonomen Netzwerkfähigkeit (Autonomous Network Level Assessment) für das Fehlermanagement im Kernnetz liefern, wurden von der CAICT für China Unicom durchgeführt und anschließend vom TM Forum unabhängig validiert. Die Spezifikationen schaffen einen einheitlichen Rahmen für die Bewertung autonomer Fähigkeiten in Live-Netzwerken. Im Rahmen der "Innovate Asia" zeichneten das TM Forum und die CAICT die weltweit erste kommerzielle Bewertung der Autonomie im Kernnetzbereich in einem Live-Netzwerk aus. China Unicom hat als wegweisender Netzbetreiber die durchgängige Bewertung erfolgreich abgeschlossen und damit eine Referenz für Netzbetreiber weltweit geschaffen. Erste Spezifikationen für Live-Netzwerktests treiben die Bewertung autonomer Netzwerke voran Da sich autonome Netzwerke in Richtung höherer Autonomieebenen entwickeln, wird die Validierung ihrer Leistung in realen Umgebungen immer wichtiger. Das TM Forum hat eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung von Methoden und Standards zur Bewertung autonomer Netzwerke übernommen und gemeinsam mit dem CAICT den ersten Satz von Spezifikationen für Live-Netzwerktests zum Fehlermanagement im Kernnetz entwickelt und offiziell veröffentlicht. Diese Spezifikationen schaffen einen einheitlichen Rahmen für die Validierung autonomer Fähigkeiten unter Verwendung realer Daten aus Produktionsnetzwerken. Durch die Analyse von Betriebsdaten wie KPIs und Betriebsprotokollen liefert die Live-Netzwerkbewertung beobachtbare, reproduzierbare und nachvollziehbare Nachweise. Sie ergänzt die Selbstbewertung der autonomen Netzwerkstufen mithilfe der standardisierten Tools des TM Forum, indem sie unterstützende Nachweise aus realen Netzwerkumgebungen erstellt. Das TM Forum erkennt den Wert dieses Ansatzes an und betrachtet ihn als wichtige Richtung, um die Einführung höherer autonomer Fähigkeiten weiter zu beschleunigen. Die Veröffentlichung markiert den ersten Meilenstein in der strategischen Zusammenarbeit zwischen dem TM Forum und dem CAICT im Bereich der autonomen Netzwerke. China Unicom validiert die Autonomie des Kernnetzes nach einer Live-Netzwerk-Bewertung Als weltweit erster Netzbetreiber, der an einer kommerziellen AN-Level-Bewertung im Kernnetz unter Live-Netzwerkbedingungen teilnahm, erzielte China Unicom eine Punktzahl von 3,8. Die Bewertung konzentrierte sich auf das Fehlermanagement im Kernnetz und wurde auf der Netzwerkbetriebsplattform von China Unicom durchgeführt. Unter Nutzung seines Fehlermanagementzentrums und der intelligenten Betriebsfunktionen von Huawei hat China Unicom automatisierte Funktionen in den Bereichen Erkennung, Analyse, Entscheidungsfindung und Ausführung etabliert. Anhand tatsächlicher Daten aus dem Produktionsnetzwerk beobachtete und analysierte das Bewertungsteam die monatliche Anzahl erfolgreicher 5GC-Diagnosen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Diagnosen und verifizierte dabei eine Diagnoseerfolgsrate von 98,3 %. Dies verdeutlicht, wie eine Live-Netzwerkbewertung die Betriebsleistung in messbare Nachweise umsetzt und damit die Wirksamkeit autonomer Funktionen in realen Netzwerken validiert. Die Bewertung liefert zudem wertvolle Branchenerfahrungen für die Anwendung reproduzierbarer, datengestützter Testmethoden auf autonome Netzwerke. Die Testnachweise und die Ergebnisse der Selbstbewertung wurden anschließend durch den "Autonomous Network Levels Assessment Validation"-Dienst des TM Forum validiert. In Zukunft werden das TM Forum und seine Branchenpartner Live-Netzwerktests zur Bewertung von AN-Stufen für hochwertige Szenarien entwickeln und fördern, Teststandards über Netzwerkdomänen und Anwendungsfälle hinweg verfeinern und so dazu beitragen, autonomere Netzwerke auf höherer Ebene sowie die intelligente Transformation voranzutreiben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/china-unicom-schlieWt-die-weltweit-erste-standardisierte-bewertung-autonomer-netzwerke-im-kernnetzbereich-unter-realen-betriebsbedingungen-ab-und-treibt-damit-die-bewertungsverfahren-der-branche-voran-302951867.html



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