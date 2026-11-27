DJ MÄRKTE USA/Technologie-Werte sorgen für Erholung an der Wall Street

DOW JONES--Mit Aufschlägen hat die Wall Street zum Wochenausklang den Handel beendet. Die Erholung hatte sich aber bereits am Mittwoch angedeutet, als sich die Indizes deutlich von ihren Tageshochs entfernten. Am Donnerstag fand wegen des Thanksgivings-Feiertages kein Handel statt. Der Dow-Jones-Index schloss am Freitag 1,2 Prozent höher bei 50.775 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte um 1,6 Prozent zu und die technologielastigen Nasdaq-Indizes erhöhten sich um bis zu 2,6 Prozent. Gesucht waren dabei vor allem Technologiewerte, speziell solche mit KI-Fantasie. Die Anleger nutzten die jüngsten Verluste offenbar zum Wiedereinstieg, hieß es. Der Handel verlief nach dem Feiertag und angesichts der verkürzten Sitzung am sogenannten Black Friday in ruhigen Bahnen, hieß es.

Die Anthropic-Aktie gewann 11 Prozent auf 91,88 Dollar, womit sie wieder deutlich über den Ausgabepreis von 83 Dollar kletterte. Bereits nach nur vier Handelstagen waren die Papiere unter dieses Niveau gerutscht und hatten die KI-Sorgen weiter angefacht. Auch für andere Aktien mit KI-Bezug ging es nach oben. So stiegen die Papiere von Intel, Applied Materials und AMD um bis zu 5,4 Prozent.

Trotz der sich abzeichnenden Erholung hinterfragten viele Teilnehmer weiter, ob sich die hohen, teilweise kreditfinanzierten Investitionen in die KI-Infrastruktur angesichts steigender Zinsen rechnen werden. Dazu hatten sie verschärfte Exportrestriktionen für Halbleiter durch die US-Regierung im Blick. Nvidia soll bereits seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen. Die Nvidia-Aktie gewann lediglich 0,8 Prozent.

Am Anleihemarkt legten die Renditen im späten Handel zu. Marktbeobachter sahen das eher als ein positives Zeichen, denn der Anstieg der Marktzinsen dürfte damit zusammenhängen, dass viele Akteure wieder risikobereiter agierten, nachdem sie zuvor noch sichere Häfen wie Anleihen angesteuert hatten. Die zehnjährige Rendite stieg um 9 Basispunkte auf 4,94 Prozent.

Dies stützte den Dollar leicht, der Dollar-Index verbesserte sich um 0,4 Prozent. Die US-Notenbank hat noch einen langen Weg vor sich, um die Inflation wieder auf ihr 2-Prozent-Ziel zu bringen, aber "glücklicherweise ist die hawkishe geldpolitische Haltung der Fed intakt und stützt den US-Dollar", so Elias Haddad von Brown Brothers Harriman.

Der Goldpreis machte nach den jüngsten Abgaben einen kräftigen Satz nach oben. Die Feinunze verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 3.653 Dollar. Eine nachhaltige Erholung dürfte jedoch von einem schwächeren Dollar, niedrigeren Anleiherenditen und erneuten Investitionszuflüssen abhängen, sagten die Strategen von OCBC.

Der Ölpreis zeigte sich nach einem zwischenzeitlichen Anstieg mit kräftigen Abgaben. Der Brent-Preis reduzierte sich um 2,6 Prozent auf 94,06 Dollar, nachdem er im Verlauf schon bei rund 98 Dollar gelegen hatte. Auslöser waren die anhaltenden Attacken auf die saudische Energie-Infrastruktur. Teilnehmer verwiesen zudem auf Zurückhaltung vor dem Treffen der Opec+ am Sonntag. Das Treffen könnte ohne endgültige Entscheidung enden, wodurch die aktuellen Produktionsquoten vorerst bestehen bleiben, merkte Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht an. Mit Ausnahme des Irak produzierten die meisten Opec+-Mitglieder deutlich unter ihren bestehenden Quoten, während einige Länder, darunter Russland, nicht in der Lage seien, die Fördermenge weiter zu erhöhen, sagte sie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.774,94 +1,2 +591,99 50.182,95 S&P-500 7.297,49 +1,6 +114,71 7.182,78 NASDAQ Comp 24.129,50 +2,3 +543,70 23.585,80 NASDAQ 100 26.726,39 +2,6 +679,49 26.046,90 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,71 +0,07 4,71 4,65 5 Jahre 4,75 +0,09 4,75 4,68 10 Jahre 4,94 +0,09 4,94 4,86 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02 EUR/USD 1,0935 -0,3 -0,0032 1,0967 1,0972 EUR/JPY 174,43 -0,1 -0,2500 174,68 174,8100 EUR/CHF 0,9144 -0,1 -0,0008 0,9152 0,9152 EUR/GBP 0,8348 -0,2 -0,0017 0,8365 0,8364 USD/JPY 159,5 +0,2 0,2500 159,25 159,3100 GBP/USD 1,3096 -0,1 -0,0014 1,311 1,3109 USD/CNY 6,6542 -0,1 -0,0055 6,6597 6,6597 USD/CNH 6,6546 -0,1 -0,0067 6,6613 6,6619 AUS/USD 0,6646 +0,2 0,0014 0,6632 0,6627 Bitcoin/USD 59.925,42 -1,4 -835,18 60.760,60 60.754,24 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,03 -0,8 -0,65 83,68 Brent/ICE 94,06 -2,6 -2,51 96,57 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.653,10 +2,4 86,96 3.566,14 Silber 43,75 +5,4 2,25 41,50 Platin 1.324,28 +2,6 33,66 1.290,62 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 27, 2026 13:26 ET (18:26 GMT)

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