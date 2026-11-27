Alte Cartoons und Gameshows, vergessene Filme und Bob Ross rund um die Uhr: Die Webseite Spelunkr.tv macht die Inhalte des Internet Archive in Form von klassischen Fernsehsendern zugänglich. So funktioniert es. Eine Billion Webseiten, 56 Millionen Texte und 15 Millionen Videos: Die Nonprofit-Organisation Internet Archive sammelt seit 1996 kulturelle Artefakte in digitaler Form. Doch wer soll das alles sehen? Und wie kann man verborgene Schätze dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n