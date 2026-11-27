Vaduz (ots) -Seit 2003 wird der Peter-Kaiser-Platz in der Advents- und Weihnachtszeit mit einem Weihnachtsbaum geschmückt, der jeweils von einer liechtensteinischen Gemeinde geschenkt wird. In diesem Jahr kommt der Baum aus der Gemeinde Mauren-Schaanwald. Mit Lichtern geschmückt, erstrahlt der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude ab heute in voller Pracht.Am Freitag, 27. November 2026, wurde der Weihnachtsbaum von Gemeindevorsteher Peter Fick feierlich an Regierungschefin Brigitte Haas übergeben. "Sobald der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude steht, beginnt eine besondere Zeit. Die Adventszeit ist für mich eine Zeit der Dankbarkeit und des Miteinanders. Vielen Dank an die Gemeinde Mauren-Schaanwald für den diesjährigen Baum und somit die Fortsetzung dieser schönen Tradition", so Regierungschefin Brigitte Haas.Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude schmücken die Krippen des Vereins Krippenfreunde Liechtenstein die Räumlichkeiten des Regierungsgebäudes.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der RegierungschefinT +423 236 64 71Stephan.Agnolazza@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943891