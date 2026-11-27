Mainz (ots) -Am Freitag, 27. November 2026, wurden bei der Preisverleihung der "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar" sechs ZDF-Produktionen in sieben Kategorien ausgezeichnet: Der Landkrimi "ACHT" erhielt den Hauptpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, "Olivia" durfte sich gleich über zwei Preise freuen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden "Spaziergang nach Syrakus", "Danke für nichts", "Babystar" und "Rudi Rabissimo"."ACHT" gewinnt Hauptpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden KünsteMit dem Hauptpreis des Fernsehfilmpreises der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste wurde der Landkrimi "ACHT" (ZDF/ORF) ausgezeichnet: Die international renommierte Kino-Regisseurin Marie Kreutzer (CORSAGE, GENTLE MONSTER) inszenierte mit "ACHT", nach dem preisgekrönten "VIER", das zweite Mal nach ihrem eigenen Drehbuch einen Landkrimi aus Niederösterreich: Ein angesehener Radiologe wird vor seinem Haus in Langenlois erschossen. Die Tatwaffe stammt aus seiner eigenen Sammlung und führt das Ermittlerduo (Regina Fritsch, Thomas Prenn) auf die Spur rechtsextremer Kontakte, esoterischer Überzeugungen und möglicher persönlicher Feindschaften. "ACHT" ist eine Koproduktion der Film AG mit ZDF und ORF, die verantwortliche Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Der Landkrimi ist im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/filme/acht-movie-100) zu sehen.Zweifach: "Olivia" erhält Fernsehfilmpreis und 3sat-PublikumspreisSowohl der Studierendenpreis beim Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als auch der 3sat-Publikumspreis gingen an "Olivia" (ZDF): Der Film erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Olivia Jones, Deutschlands berühmtester Dragqueen. Grell, berührend, humorvoll und politisch verfolgt der Film Olivias Entwicklung hin zu einem Medienstar - und ist gleichzeitig ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Produziert wurde "Olivia" von der Florida Film. Die Redaktion liegt bei Katharina Görtz und Wolfgang Grundmann. "Olivia" ist im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100) abrufbar.MDM Filmgewerkepreis für "Spaziergang nach Syrakus"Für die Requisite von "Spaziergang nach Syrakus" (ZDF/ARTE) erhielten Arndt Kühne und Johanna Rüggen den MDM Filmgewerkepreis. In Lars Jessens Film träumt der Rostocker Kellner Paul Gompitz Anfang der 1980er-Jahre davon, auf den Spuren Johann Gottfried Seumes bis nach Syrakus zu reisen. Doch alle Versuche, eine Ausreisegenehmigung aus der DDR zu erhalten, scheitern. Schließlich schmiedet Paul einen riskanten Fluchtplan über die Ostsee, um sich seinen Traum zu erfüllen. Was seine Reise besonders macht: Er will nicht nur in die Ferne, sondern auch wieder zurück zu seiner Frau Anne, nach Rostock und in sein bisheriges Leben. "Spaziergang nach Syrakus" ist eine Produktion von den Produktionsfirmen Florida Film und Pandora Film Produktion (Produzenten: Maren Knieling, Lars Jessen, Claudia Steffen, Christoph Friedel, Fee Buck). Die Redaktion liegt bei Daniel Blum (ZDF), Julius Windhorst (ZDF/ARTE) sowie Birgit Kämper (ARTE G.E.I.E.)."Danke für nichts" gewinnt MDM DebütpreisDie Tragikomödie "Danke für Nichts" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel; Buch und Regie: Stella Markert) wurde mit dem MDM Debütpreis geehrt. Im Zentrum des Coming-of-Age-Films stehen vier Jugendliche, die sich weigern, in eine Welt hineinzuwachsen, die sie längst abgeschrieben hat. Produziert wurde "Danke für Nichts" von Schiwago Film GmbH und Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel (Produzent: Marcos Kantis, Martin Lehwald). Die Redaktion hat Jörg Schneider.Jugendfernsehfilmpreis für "Babystar"Über den Jugendfernsehfilmpreis konnte sich "Babystar" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) freuen: Der Spielfilm zeigt das Leben der 16-jährigen Luca (Maja Bons), die als Influencerin und Teil ihres Familien-Social-Media Business' aufwächst. Als sie versucht, sich von deren Fremdbestimmung und Käuflichkeit freizumachen, merkt sie, wie schwierig es ist, sich nicht nur von den eigenen Eltern, sondern auch ihrem bisherigen Social-Media-Leben zu lösen. Joscha Bongard führte Regie nach dem Drehbuch, das er gemeinsam mit Nicole Rüthers schrieb. "Babystar" ist eine Produktion von LiseLotte Films (Produzentinnen: Lisa Purtscher und Lotta Schmelzer) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, die Redaktion liegt bei Melvina Kotios."Rudi Rabissimo" gewinnt PublikumspreisDer diesjährig zum ersten Mal vergebene Publikumspreis in der Kategorie Kinderserie ging bereits im Rahmen der Eröffnungsfeier der TeleVisionale am Montag, 23. November, an "Rudi Rabissimo" (ZDF/KiKA). In der Serie entdeckt ZDF-Rabe Rudi gemeinsam mit echten Klassik-Stars die Welt der Musik und lässt klassische Musik für Kinder von vier bis acht Jahren lebendig und erlebbar werden - ohne langwierige Erklärungen. "Rudi Rabissimo" wurde von Studio.TV.Film Berlin produziert. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Katrin Pilz, Ina Werner, Elisabeth Rupp und Sonja Schneider.Die "TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar" findet vom 23. bis zum 27. November 2026 statt und wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste (DADK) und 3sat veranstaltet. Das Festival vergibt jährlich Preise für fiktionale Fernsehfilme und Serien öffentlich-rechtlicher Sender, Streamingdienste sowie privater Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/televisionale2026) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ACHT" im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/filme/acht-movie-100)- "Olivia" im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100)- "Babystar" im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/filme/babystar-movie-100)- "Rudi Rabissimo" im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/reportagen/rudi-rabissimo-100)Mainz, 27. November 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6399578