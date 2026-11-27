Mainz (ots) -Die Zuschauerinnen und Zuschauer von 3sat haben entschieden: "Olivia" (Deutschland 2026; Regie: Till Endemann; Buch: David Ungureit; ZDF) mit Johannes Hegemann in der Hauptrolle gewinnt den 3satPublikumspreis 2026 im Rahmen der TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar. Seit 30 Jahren wird dieser Preis vergeben. Das Festival wird veranstaltet von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD. Insgesamt zehn Fernsehfilme gingen ins Rennen um den 3satPublikumspreis 2026 (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/30-jahre-3satpublikumspreis)."Olivia" erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Olivia Jones, Deutschlands berühmtester Dragqueen. Grell, berührend, humorvoll und politisch verfolgt der Film Olivias Entwicklung hin zu einem Medienstar - und ist gleichzeitig ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung. Produziert wurde "Olivia" von der Florida Film. Die Redaktion liegt bei Katharina Görtz und Wolfgang Grundmann. "Olivia (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100)" ist im ZDF-Streaming-Portal abrufbar."Olivia" (ZDF) setzte sich beim Voting gegen neun Fernsehfilme durch: "Eine Nacht in Bangkok" (NDR), "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (NDR), "Tatort Fackel" (ARD/Degeto), "Neues Land" (ZDF), "Mama ist die Best(i)e (1/2)" (ZDF), "ACHT" (ZDF), "Damen" (BR), "Sturm kommt auf (1/2)" (ZDF) und "Blackbird" (HR).Weitere Preisträgerinnen und Preisträger bei der TeleVisionale:Fernsehfilmpreis 2026 der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste -Hauptpreis: "ACHT" (ZDF/ORF), Buch und Regie: Marie KreutzerFernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste - Darstellerpreis: Salka Weber und Safak Sengül in "Damen" (BR), Regie: Katharina Bischof, Buch: Stefanie KremserFernsehfilmpreis der Studierenden 2026: "Olivia" (ZDF), Regie: Till Endemann; Buch: David UngureitJugendfernsehfilmpreis 2026: "Babystar" (ZDF), Regie: Joscha Bongard, Buch: Joscha Bongard und Nicole RüthersMDM (Mitteldeutsche Medienförderung) Filmgewerkepreis: Arndt Kühne und Johanna Rüggen für die Außenrequisite im Film "Spaziergang nach Syrakus" (ZDF/ARTE)VFF (Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten) FernsehfilmMusikPreis: Florian Tessloff für die Filmmusik zu "Blackbird" (HR)Deutscher Serienpreis 2026: "Babylon Berlin" (ARD/ARD degeto, WDR, SWR, HR, RB, RBB), Buch und Regie: Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom TykwerSerienpreis der Studierenden 2026: "Hundertdreizehn" (WDR, ORF, ARD degeto), Regie: Rick Ostermann, Buch: Arndt StüweSonderpreis für Schauspiel Serie: Hauptdarsteller:innen Svenja Jung und Noah Saavedra in der Serie "Naked" (WDR)Kinderserienpreis 2026: "Neue Geschichten von Pumuckl" (RTL+/RTL), Regie: Marcus H. Rosenmüller, Buch: Korbinian Dufter, Matthias Pacht (Headautoren) und Katharina Köster, Julian Adiputra WittPublikumspreis Kinderserie 2026: "Rudi Rabissimo" (ZDF/KiKA), Regie: Norbert Busé, Buch: Die Köbris: Anja Kömmerling und Thomas BrinxMDM (Mitteldeutsche Medienförderung) Debütpreis 2026 für die beste Nachwuchs-Fernsehregiearbeit: "Danke für nichts" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), Buch und Regie: Stella MarkertEhrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste: Green Shooting Stars Carl Bergengruen, Laura Fischer, Lars Jessen und Pheline Roggan für Nachhaltigkeit in der deutschen FilmlandschaftKontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie die Pressemappe "30 Jahre 3satPublikumspreis" (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/30-jahre-3satpublikumspreis).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDMainz, 27. November 2026ZDF-KommunikationPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6399577