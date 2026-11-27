BERLIN (dpa-AFX) - Das Wirtschaftsministerium gibt seinen Entwurf für den Spritpreisdeckel in die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Plan ist, dass das Kabinett das Vorhaben am Mittwoch beschließt, hieß es aus Regierungskreisen. Der Deckel soll am 1. Januar den auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst bis zum 31. März gelten. Eine Verlängerung ist möglich.

Nach dem Entwurf soll es einen bundesweiten Höchstpreis für Super E5, E10 und Diesel an öffentlichen Tankstellen geben. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt berechnet ihn demnach werktags nach festgelegten Formeln. Grundlage sind unter anderem die Großhandelspreise der vergangenen Tage in der jeweils teuersten von elf Tanklagerregionen.

Wer den Deckel überschreitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Tankstellenbetreiber können demnach mit bis zu 100.000 Euro belangt werden, Unternehmen, die Verkaufspreise vorgeben, mit bis zu 500.000 Euro, wenn sie gegen die neuen Regeln verstoßen.

Wie bereits bekannt, sollen Autobahntankstellen ausgenommen werden und die Länder dürfen abweichende Höchstpreise festlegen. Im Wirtschaftsministerium wird betont, der Deckel sei kein neuer Tankrabatt. Die Versorgungssicherheit müsse gewährleistet sein. Zu niedrige Preise könnten Importe und Lieferungen unwirtschaftlich machen.

Die SPD-geführten Ministerien dürften in der Abstimmung noch auf Änderungen drängen. Ein Punkt ist die Orientierung an der teuersten Tanklagerregion. Die SPD dürfte darauf hinwirken, dass stattdessen der Durchschnittspreis gilt, damit der Deckel mehr Wirkung entfaltet. Ziel ist, dass das Kabinett den Spritpreisdeckel am kommenden Mittwoch beschließt./mjm/DP/mis