Mülheim an der Ruhr (ots) -Erst Butter, jetzt Kaffee: ALDI Nord und ALDI SÜD senken ab Samstag, den 28. November 2026, die Preise für ausgewählte Kaffeeartikel. Damit wird nach der Butter auch der Kaffee günstiger - und die Entlastung kommt direkt im Einkaufswagen an.Ob zum Wachwerden am Morgen, für die kleine Pause zwischendurch oder zum Kuchen am Adventssonntag: Kaffee gehört für viele Menschen zum Alltag. ALDI macht diesen täglichen Genuss jetzt günstiger. Die neuen Preise gelten ab dem 28. November bei ALDI Nord und ALDI SÜD.Kundinnen und Kunden profitieren ab sofort von Preissenkungen um bis zu einem Euro bei folgenden Artikeln:- Espresso Tradizione 1 kg Bohne, für 7,99 EUR statt 8,99 EUR (- 1,00 EUR), nur bei ALDI SÜD erhältlich- Espresso Cremoso 1 kg Bohnenkaffee, für 9,99 EUR statt 10,99 EUR (-1,00 EUR)- Bio Fairtrade Kaffeebohnen, für 12,95 EUR statt 13,95 EUR (-1,00 EUR)- Kaffeebohnen Crema & Aroma 1 kg, für 9,99 EUR statt 10,99 EUR (-1,00 EUR)- Caffe Gustoso ganze Bohne 1 kg, für 8,99 EUR statt 9,99 EUR (-1,00 EUR)- Kaffee Gold 500 g, gemahlen, für 4,99 EUR statt 5,49 EUR (-0,50 EUR)- Mahlkaffee Mild 500 g, für 4,99 EUR statt 5,49 EUR (-0,50 EUR)- Gemahlener Kaffee Gold entkoffeiniert 500 g, für 4,99 EUR statt 5,49 EUR (-0,50 EUR)- Gemahlener Bio-Fairtrade-Kaffee, 2 × 250 g, für 6,95 EUR statt 7,45 EUR (-0,50 EUR)- Kaffeebohnen Espresso Class 1 kg, für 8,99 EUR statt 9,99 EUR ( -1,00 EUR)- Coffee Beans Crema Dolce 1 kg, für 9,99 EUR statt 10,99 EUR (-1,00 EUR)- Barista Special Edition 1 kg, für 9,99 EUR statt 10,99 EUR (-1,00 EUR), nur bei ALDI SÜD erhältlich- Kaffeebohnen Crema 1 kg, für 7,99 EUR statt 8,99 EUR (-1,00 EUR)- Ganze Bohne entkoffeiniert 500 g, für 5,49 EUR statt 5,99 EUR (-0,50 EUR), nur bei ALDI Nord erhältlichBereits am 25. November hat ALDI den Preis für die MILSANI Deutsche Markenbutter in der 250-Gramm-Packung von 1,15 Euro auf 0,99 Euro gesenkt. Jetzt folgen ausgewählte Kaffeeartikel. Zwei Produkte, die in vielen Haushalten regelmäßig auf dem Einkaufszettel stehen - und bei denen Kundinnen und Kunden nun weniger zahlen.Als Erfinder des Discounts steht ALDI für dauerhaft günstige Preise. Die aktuelle Senkung der Kaffeepreise unterstreicht diesen Anspruch: beim täglichen Einkauf sparen, ohne auf Genuss zu verzichten.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6399580