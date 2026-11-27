BOCHUM (dpa-AFX) - Arbeitsminister Alexander Schweitzer sorgt sich mehr und mehr um die Jobchancen junger Leute. Die seit einigen Jahren andauernde wirtschaftliche Flaute komme auf dem Arbeitsmarkt an, sagte der SPD-Politiker auf dem Bundeskongress der Jusos in Bochum. "Aber sie kommt noch sehr viel stärker am Ausbildungsmarkt an. Und ich habe eine echte Sorge, was die Chancen junger Menschen angeht."

Als Arbeitsminister wolle er im nächsten Jahr einen Schwerpunkt auf dieses Thema legen, kündigte Schweitzer an. Beim Arbeitsschutz dürften für junge Menschen keine anderen Regeln gelten als für ältere. Ein starker Sozialstaat müsse ihnen Chancen geben bei Ausbildung, Bildung, Wohnen und Lebensperspektive.

Von den Jusos musste sich Schweitzer einige Kritik anhören. Der Acht-Stunden-Tag dürfe nicht eingeschränkt werden, stattdessen solle man über Vier-Tage-Wochen sprechen. Ziel müssten nicht längere Tage, sondern Ziel müsse mehr Leben sein. Auch sachgrundlose Befristungen dürfe es nicht mehr geben. Schweitzer hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem Beschäftigte künftig länger ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden können./tam/DP/mis