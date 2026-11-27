SEWERODWINSK (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat im nordrussischen Gebiet Archangelsk das neue atomgetriebene U-Boot "Perm" offiziell in Dienst gestellt. "Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, derart leistungsstarke Atom-U-Boote zu bauen - Waffen von globaler Tragweite und Bedeutung", sagte der Kremlchef bei der feierlichen Hissung der Marineflagge in Sewerodwinsk. Das Atom-U-Boot werde das erste serienmäßig mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon ausgerüstete Unterseeboot, hieß es. Als Teil der Pazifikflotte werde die "Perm" zum Schutz des Fernen Ostens und des russischen Teils der Arktis eingesetzt.

Putin zufolge sollen bis 2030 weitere fünf Raketen-U-Boote an die Flotte übergeben werden. Zu diesem Zeitpunkt dürften früheren Verlautbarungen nach auch die letzten beiden Atom-Unterseeboote aus sowjetischer Produktion ersetzt worden sein. Die mit dem Bau beauftragte Marinewerft Sewmasch liegt bei Archangelsk am Weißen Meer etwa 1.000 Kilometer nördlich von Moskau.

Russland führt seit fast fünf Jahren einen Krieg gegen die benachbarte Ukraine, in dem schwer abfangbare Zirkon-Raketen erstmals eingesetzt wurden. Die russische Flotte verlor bereits mehrere Schiffe in dem Krieg und musste sich aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückziehen./ast/DP/mis