München (ots) -Erleichterung an der Ostsee! Hansa Rostock gewinnt das Duell der Sorgenkinder gegen den TSV Havelse mit 2:0 und schafft den zweiten Heimsieg in Folge. "Ich bin überglücklich und froh, dass wir das Spiel gezogen haben. Das war extrem schwer. Du musst so ein Spiel am Ende gewinnen, das haben wir, auch wenn es nicht berauschend war", resümiert Andreas Voglsammer, Torschütze zum 2:0 für Rostock.Hansa muss das Spiel ohne Cheftrainer André Breitenreiter bestreiten, der aufgrund einer starken Erkältung krankheitsbedingt fehlt. Sein Co-Trainer Timo Struckmeier vertritt ihn und zeigt sich nach dem Spiel zufrieden: "Wir sind in einer Situation gewesen, wo wir wussten, dass wir nicht die ganz breite Brust haben werden. Von daher war es auf jeden Fall gut: drei Punkte mitgenommen, Heimsieg, die Zuschauer freuen sich, wir freuen uns, alle happy!" Und dennoch weiß auch er, dass die Ansprüche größer sind: "Der Plan ist, ein Feuerwerk abzubrennen. Wir haben vielleicht ein Feuer angemacht, ein Feuerwerk nicht ganz, aber wir sind momentan in einer Situation, die das nicht zulässt. Wir haben den ersten Schritt gemacht und jetzt machen wir den zweiten und dritten", erklärt Struckmeier.Hansa-Kapitän Franz Pfanne fordert von seinem Team "den Hunger auf mehr": "Diese Einstellung und die positive Energie, die dir so ein Sieg gibt, will ich im Training und nächste Woche Samstag sehen. Dann steckt in der Mannschaft viel drin. Das ist harte Arbeit. In der Phase, in der wir gerade sind, darf man auch nicht zufrieden sein." Kommende Woche muss Rostock auswärts bei Fortuna Köln ran - am Samstag, 5. Dezember, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel bei MagentaSport.Beim Tabellenletzten TSV Havelse sieht die Lage weiter besorgniserregend aus. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge, dennoch zeigt sich Trainer Samir Ferchichi recht zufrieden: "Das Ergebnis ist nicht schön, aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind hat mir gefallen. Dann kann man auch mal in Rostock verlieren."Nachfolgend Clips und Stimmen zum 15. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Samstag ab 13.30 Uhr mit der großen Konferenz und ab 13:45 Uhr mit den Einzelspielen - u.a. Kickers Würzburg gegen Fortuna Düsseldorf und 1.FC Saarbrücken gegen Alemannia Aachen. Am Sonntag folgt das einzige echte Stadtderby in den deutschen Profiligen in dieser Saison: Viktoria Köln gegen Fortuna Köln - live ab 13.15 Uhr. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.Hansa Rostock - TSV Havelse 2:0 | "Nicht berauschend", aber "alle happy": Hansa Rostock feiert wichtigen Heimsieg gegen HavelseTimo Struckmeier, Co-Trainer Hansa Rostock: "Wir sind in einer Situation gewesen, wo wir wussten, dass wir nicht die ganz breite Brust haben werden. Von daher war es auf jeden Fall gut: drei Punkte mitgenommen, Heimsieg, die Zuschauer freuen sich, wir freuen uns, alle happy! Der Plan ist, ein Feuerwerk abzubrennen. Wir haben vielleicht ein Feuer angemacht, ein Feuerwerk nicht ganz, aber wir sind momentan in einer Situation, die das nicht zulässt. Wir haben den ersten Schritt gemacht und jetzt machen wir den zweiten und dritten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M1RwOE9LRHRrQzZid0c1N3dXVkN1bkxEN3U4SzkwNDZUOFpINFRPaDkwVT0=Franz Pfanne, Kapitän Hansa Rostock: "Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir wussten, dass da wieder Druck ist. Das ist jede Woche so. In der Situation, in der wir gerade sind, tut das gut, ich bin happy. Wir wollen jetzt den bestmöglichen Jahresabschluss hinlegen. Es braucht den Hunger auf mehr! Es macht Bock hier zuhause zu gewinnen. Ich muss in jedem Training merken, dass das Spaß macht. Diese Einstellung und die positive Energie, die dir so ein Sieg gibt, will ich im Training und nächste Woche Samstag sehen. Dann steckt in der Mannschaft viel drin. Das ist harte Arbeit. In der Phase, in der wir gerade sind, darf man auch nicht zufrieden sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=THV1TElkenJTMkwzOVNCRG40dEpCRGl1Zm5IbklKSnRRSjNmblhibE10WT0=Andreas Voglsammer, Torschütze zum 2:0 für Hansa Rostock: "Ich bin überglücklich und froh, dass wir das Spiel gezogen haben. Das war extrem schwer. Du musst so ein Spiel am Ende gewinnen, das haben wir, auch wenn es nicht berauschend war. Wir müssen weiter Gas geben und die Spiele gewinnen. Natürlich wissen wir, dass wir besser Fußball spielen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZU9xVXNFYkRWUEJYWFI4eE1WdWZ6VjlqaFE4dm9JTE9nMnNWbEdoYytGdz0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse "Wir kriegen das 2:0 aus einer Phase, wo wir es ein bisschen herschenken. Das Ergebnis ist nicht schön, aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind hat mir gefallen. Dann kann man auch mal in Rostock verlieren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bzR5dmpWU1FTSk53OHpQTVEwM0xucC9RREVvSVB0N3RYWHkzNkZObVEvcz0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. 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SpieltagSamstag, 28.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel:Preußen Münster - SC Verl, Rot-Weiß Essen - TSG Hoffenheim II, Kickers Würzburg - Fortuna Düsseldorf, SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II, 1.FC Saarbrücken - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr live: SG Sonnenhof Großaspach - MSV DuisburgSonntag, 29.11.2026ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Meppenab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6399585