Halle (ots) -



Immer mehr Sachsen-Anhalter nutzen Künstliche Intelligenz, um sich ohne Anwalt gegen Behördenentscheidungen zu wehren. Der Richterbund Sachsen-Anhalt fordert, dass auch Richter professionelle KI nutzen dürfen, um mithalten zu können. "Es kann nicht sein, dass KI-generierte Schriftsätze mit Hunderten von Seiten uns lahmlegen", sagte Verbandsvorsitzender Christian Löffler der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Wochenendausgabe). "Wir brauchen Waffengleichheit."Von der KI-Flut sind besonders stark die Sozialgerichte betroffen, bei denen es keine Anwaltspflicht gibt und keine Gerichtskosten anfallen. "Das Phänomen hat deutlich zugenommen", sagte Christina Apitz, Sprecherin des Sozialgerichts Halle. "Wir bekommen ellenlange Schriftsätze, vor allem mit Forderungen zu Bürgergeld und Sozialhilfe." Die Qualität der Texte sei oft schwach. So stütze sich die Argumentation teils auf Gerichtsentscheidungen, die es gar nicht gebe. "Wir müssen das trotzdem alles gründlich lesen und prüfen", sagte Gerichtssprecherin Apitz. "Das blockiert Ressourcen und Arbeitskräfte."Landesjustizministerin Franziska Weidinger (CDU) sagte, einerseits werde für Bürger der Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz durch KI leichter. Andererseits sorge das in der Justiz für neue Herausforderungen. "Wir haben das erkannt und arbeiten mit Hochdruck daran, die Bediensteten der Justiz Sachsen-Anhalt schnell mit weiteren geeigneten KI-Werkzeugen auszustatten", sagte Weidinger der MZ. Es gehe aber ausschließlich um eine Unterstützung, nicht um das Ersetzen von Personal. "Recht wird auch in Zukunft nur von Menschen für Menschen gesprochen, nicht von KI", versprach die Ministerin.



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