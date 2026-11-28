Beim kurstechnisch kriselnden Rüstungskonzern Rheinmetall werden die Umsatzziele konkretisiert. Eine Senkung war fest einkalkuliert, weshalb die heutige Nachricht durchaus eine Bereinigung mit sich bringen könnte. Rheinmetall senkt sein Umsatzziel für 2030 von rund 45 Milliarden auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Der Mittelwert der neuen Spanne liegt damit zehn Milliarden Euro unter dem bisherigen Ziel. Für Analysten kommt die Kürzung kaum überraschend: Ihre Schätzungen lagen im Schnitt bei 36,8 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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