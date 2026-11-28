Die Sandisk-Aktie hat am Freitag um 15,96% auf 85,36 US-Dollar zugelegt. Der Kurssprung folgte auf einen Test der Unterstützungszone zwischen rund 62,00 und 73,00 US-Dollar. Im Tageschart hat der RSI bereits bullisch gekreuzt, der MACD steht kurz davor. Offen bleibt, ob die Erholung nur eine Pause im Abwärtstrend ist oder den Auftakt zu einer größeren Gegenbewegung bildet. Chartanalyse zur Sandisk-Aktie Seit dem Hoch bei 294,82 US-Dollar hat die ...

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