Kehrtwende bei Nvidia: Kaufen oder lieber nicht anrühren?



Nvidia bleibt die spannendste Tech-Wette der nächsten Wochen. Die Halbierung hat etwa geklappt: Von 213 bis 124 $. Die scharfe Erholung (bis 171 $) wurde inzwischen wieder abgebaut. Aktueller Stand: 149 $. Über die Konsequenzen des merkwürdigen Neuinstallierung des CEOs wird heftig diskutiert. Alle Varianten sind offen. Der aktuelle Marktwert von Nvidia beträgt 3,74 Bio. $. Auf die Stabilisierungsebene kommt es mithin an. Dafür bedarf es der nächsten Ergebniszahlen nach den super Resultaten im dritten Quartal. Es geht zunächst um die Vertrauensbildung. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Denn im Nvidia-Kursverlauf gibt es mehrere Gaps, die zu schließen sind. Kommt Zeit, kommt Rat. Siehe auch die aktuelle Actien-Börse .



Anthropic unter Ausgabepreis - ein Schnäppchen?



Anthropic ist die zweite Wette. Der Börsenstart lief glatt, aber nur für einige Stunden, und inzwischen fiel der Kurs sogar unter den Emissionspreis 83 $. Mehrere große Techs sind als Gründeraktionäre dabei, was weitgehend unbekannt ist. Sie sind die Stabilisatoren für den Kursverlauf von Anthropic. Aktueller Marktwert rd. 620 Mrd. $ liegen weit von den Zielen entfernt, die der Gründer wie auch Analysten als sicher erreichbar vorausgesagt haben. Bei 500 Mrd. $ könnte man also ein Spiel wagen, das zwar hoch spekulativ erscheint, aber mit den aktuell geltenden Zielwerten für Umsatz und Gewinn vertretbar erscheint. Dafür sorgen die zitierten Gründeraktionäre.



Welche Aktien abseits von KI gefallen Ihnen derzeit?



Mitten in der Herbst-Korrektur haben Investments Zeit. Die Stabilisierung läuft durchweg im DAX auf breiter Ebene und mit vertretbaren Abschlägen, insbesondere für die vier deutschen Techs als Träger des DAX-Trends insgesamt. Es gilt die Regel: Korrekturen um 20 bis 25 % haben technische Gründe, die sind bereits erfüllt, z. B. Infineon und Siemens Energy. Die 50 %-Korrektur wird nicht in allen Fällen eintreten, aber 30 bis 35 % vom Spitzenwert gerechnet machen Sinn. Die größten Verlierer bleiben die Autowerte mit den niedrigsten Bewertungen von Umsatz und Gewinn in allen historischen Vergleichen. Was wird daraus?





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