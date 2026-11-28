SAP prüft Abbau von mindestens 10.000 Stellen Bei SAP steht im Zuge des KI-Umbaus fast jeder zehnte Arbeitsplatz zur Diskussion. Medienberichten zufolge erwägt der Softwarekonzern, weltweit mindestens 10.000 Stellen zu streichen. SAP selbst erklärt, über weitere Maßnahmen sei bislang keine Entscheidung gefallen. Der Umfang könnte sich in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. SAP begründet die laufende Überprüfung seiner Organisation mit dem Tempo, in dem KI das Softwaregeschäft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.