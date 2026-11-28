SAP prüft Abbau von mindestens 10.000 Stellen Bei SAP steht im Zuge des KI-Umbaus fast jeder zehnte Arbeitsplatz zur Diskussion. Medienberichten zufolge erwägt der Softwarekonzern, weltweit mindestens 10.000 Stellen zu streichen. SAP selbst erklärt, über weitere Maßnahmen sei bislang keine Entscheidung gefallen. Der Umfang könnte sich in den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. SAP begründet die laufende Überprüfung seiner Organisation mit dem Tempo, in dem KI das Softwaregeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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