Die Anthropic-Aktie legte am Freitag im verkürzten US-Handel zeitweise um elf Prozent auf 92,02 Dollar zu. Damit lag sie wieder rund elf Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Anstieg begann bereits am Mittwoch kurz vor Handelsschluss und setzte sich nach der Thanksgiving-Pause fort. Für Zeichner war es eine turbulente erste Börsenwoche. Beim Nasdaq-Debüt am Donnerstag der Vorwoche gewann die Aktie des Claude-Entwicklers 17 Prozent. Am Dienstag fiel sie unter den Ausgabepreis. Trotz der ...

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