Diarmuid Early beschäftigt sich seit 20 Jahren professionell mit Tabellenkalkulationen. Seiner Meinung nach könnten Angestellte viel Zeit sparen, wenn sie die Funktionen von Excel richtig anwenden würden. Excel ist eines der meistgenutzten Office-Programme. Wenn es allerdings darum geht, den vollen Funktionsumfang auszuschöpfen, stoßen viele Berufstätige an ihre Grenzen. Diarmuid Early, der 2025 den ersten Platz bei der Excel-Weltmeisterschaft belegte, ...

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