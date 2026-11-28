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Kanada will bei kritischen Rohstoffen mehr im eigenen Land leisten als Erz abzubauen und Konzentrate zu exportieren. In der Senatsdebatte vom 24. November 2026 bekräftigte Regierungsvertreter Pierre Moreau, dass Ottawa sowohl die heimische Rohstoffproduktion als auch die Verarbeitung und die dafür notwendige Infrastruktur ausbauen will. Anlass war eine konkrete Kontroverse: Bei einem geplanten Wolframprojekt in New Brunswick soll eine ursprünglich vorgesehene Verarbeitungsanlage entfallen, weil der Betreiber den direkten Verkauf von Konzentrat in die USA derzeit für wirtschaftlich attraktiver hält. Die Debatte trifft damit einen Kernpunkt der kanadischen Rohstoffstrategie: Wie viel industrielle Wertschöpfung lässt sich tatsächlich im Land aufbauen? Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) verfolgt bei Naturgraphit genau diesen weiterführenden Ansatz. Das Unternehmen entwickelt in Québec eigene Lagerstätten und arbeitet mit staatlicher Unterstützung daran, Graphit zu besonders reinen Materialien für anspruchsvolle Anwendungen aufzubereiten.

Ottawa will Verarbeitungskapazitäten im eigenen Land halten

Die Diskussion im Senat macht deutlich, dass Rohstoffvorkommen allein noch keine vollständige industrielle Lieferkette schaffen. Senator Jim Quinn fragte, ob der Verzicht auf die geplante Wolframverarbeitung mit Kanadas Zielen für wirtschaftliche Eigenständigkeit und Versorgungssicherheit vereinbar sei. Moreau verwies darauf, dass die Regierung mit dem Haushalt 2026 zusätzliche heimische Produktions- und Verarbeitungskapazitäten sowie Infrastruktur unterstützen wolle. Zugleich betonte er die Bedeutung wirtschaftlich tragfähiger Projekte. Eine neue Förderung für Focus Graphite wurde in dieser Debatte nicht angekündigt; Graphit war auch nicht ihr konkreter Gegenstand. Die politische Aussage ist dennoch für die Branche relevant: Kanada will neben der Gewinnung kritischer Rohstoffe auch die technischen Fähigkeiten entwickeln, aus ihnen höherwertige Industrieprodukte herzustellen.

Focus Graphite entwickelt den Schritt vom Konzentrat zum Spezialmaterial

Bei Focus Graphite ist dieser Verarbeitungsschritt bereits Gegenstand eines konkreten Entwicklungsprogramms. Am 8. Dezember 2025 schloss das Unternehmen mit Natural Resources Canada eine Vereinbarung über einen nicht rückzahlbaren Förderbeitrag von bis zu 14,06 Millionen kanadischen Dollar ab. Unterstützt wird ein Projekt zur elektrothermischen Reinigung kanadischen Flockengraphits. Das Arbeitsprogramm umfasst unter anderem die Vorbereitung des Ausgangsmaterials, metallurgische Pilotversuche, Reinigungstests, eine Machbarkeitsuntersuchung sowie die Planung, Installation und Demonstration eines entsprechenden Ofens. Der Zeitraum für förderfähige Ausgaben läuft laut Vereinbarung bis zum 31. März 2028. Focus muss selbst Mittel beitragen und die jeweiligen Förderbedingungen erfüllen. Damit handelt es sich um ein finanziell unterstütztes Entwicklungs- und Demonstrationsprogramm, nicht um eine bereits fertiggestellte kommerzielle Produktionsanlage.

Reinigungstests erreichten 99,9996 Prozent Reinheit

Einen technischen Anhaltspunkt für das Vorhaben lieferte Focus am 11. Dezember 2025. Bei weiterführenden Tests mit Graphitmaterial aus der Lagerstätte Lac Knife erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Stunden eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Das elektrothermische Verfahren kam dabei ohne Säuren und ohne Halogengase wie Chlor aus. Zusätzlich wurde eine äquivalente Borkonzentration von 2,03 ppm berechnet. Dieser Messwert ist für mögliche Anwendungen in der Kerntechnik relevant, weil bestimmte Verunreinigungen die Neutronenabsorption beeinflussen. Focus untersucht darüber hinaus potenzielle Einsatzfelder in fortschrittlichen Werkstoffen, Elektronik sowie Luft- und Raumfahrt. Die Testergebnisse sind allerdings noch kein Nachweis, dass ein fertiges Produkt für diese Märkte qualifiziert ist. Dafür müssen unter anderem reproduzierbare Materialeigenschaften, größere Produktionsmengen und kundenspezifische Anforderungen geprüft werden.

Lac Knife liefert die Rohstoffbasis - die Wirtschaftlichkeit entscheidet

Die Grundlage des Verarbeitungsvorhabens ist das Lac-Knife-Projekt in Québec. Die Machbarkeitsstudie von 2023 weist wahrscheinliche Mineralreserven mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Bei mechanischen Pilotversuchen meldete Focus im Juli 2026 Konzentrate mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff. Erzgehalt, Konzentratqualität und die bei separaten Reinigungstests erreichte ultrahohe Reinheit beschreiben unterschiedliche Stufen der Verarbeitung und dürfen nicht gleichgesetzt werden. Für Focus liegt die wirtschaftliche Chance darin, zu prüfen, ob sich aus der eigenen Rohstoffbasis Produkte herstellen lassen, die zusätzliche Verarbeitungsschritte und damit potenziell zusätzliche Wertschöpfung in Kanada ermöglichen. Ob dieser Ansatz rentabel ist, hängt insbesondere von Energie- und Betriebskosten, Ausbeute, Skalierbarkeit und erreichbaren Verkaufspreisen ab. Auch die Finanzierung und Genehmigung des Minenprojekts bleiben eigenständige Aufgaben.

Fazit: Kanadas Rohstoffstrategie wird an industrieller Umsetzung gemessen

Die Senatsdebatte vom 24. November zeigt den Zielkonflikt hinter Kanadas Rohstoffoffensive: Heimische Verarbeitung ist politisch erwünscht, muss sich aber auch wirtschaftlich behaupten können. Focus Graphite arbeitet mit seiner geförderten elektrothermischen Reinigung an einem solchen Verarbeitungsschritt. Die dokumentierten Reinheitstests und das definierte Demonstrationsprogramm geben dem Vorhaben eine technische Grundlage. Der entscheidende nächste Nachweis ist jedoch nicht ein weiterer Reinheitsrekord allein, sondern ein skalierbares Verfahren, dessen Produkte Kunden qualifizieren und zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen abnehmen. Gelingt dieser Schritt, könnte Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) über den Verkauf von Graphitkonzentrat hinaus an einer kanadischen Wertschöpfungskette teilhaben.

Quelle:

Senat von Kanada - Debatte zum Major Projects Office und zur heimischen Rohstoffverarbeitung, 24.11.2026

https://sencanada.ca/en/content/sen/chamber/451/debates/105db_2026-11-24-e

Focus Graphite - Unterzeichnete Fördervereinbarung mit Natural Resources Canada, 08.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Reinigungstests mit 99,9996 Prozent Reinheit und 2,03 ppm EBC, 11.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

Focus Graphite - Technischer Bericht zur Machbarkeitsstudie Lac Knife, April 2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-files-lac-knife-graphite-project-feasibility-study-technical-report/

Focus Graphite - Mechanische Pilotaufbereitung mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

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