München (ots) -Vorsorge- und Präventionsprogramme können einen wichtigen Unterschied machen, werden aber nach wie vor zu selten in Anspruch genommen. Aus diesem Grund stehen sie am heutigen Tag der Krebsvorsorge (28.11.2026) im Vordergrund. Und obwohl das Thema Vorsorge oft mit dem mittleren Lebensalter in Verbindung gebracht werden, ist es vor allem auch für Eltern interessant. Es gibt nämlich auch Möglichkeiten der Krebsprävention, die besonders im Kindesalter eine große Rolle spielen, nämlich die HPV-Impfung ab 9 Jahren, welche bestimmten HPV-bedingten Krebsarten vorbeugen kann.HP-Viren als potenzielle KrebsauslöserEs existieren über 230 Typen Humane Papillomviren (HPV). Davon kann eine bestimmte Gruppe von Hochrisikotypen in gewissen Fällen später HPV-bedingte Krebsarten auslösen. Diese war 2024 weltweit für 750.000 Krebserkrankungen verantwortlich, wie eine im Jahr 2026 in "The Lancet Oncology" veröffentlichte Studie zeigte. Die Viren sind weit verbreitet - rund vier von fünf Menschen infizieren sich mehrmals im Laufe ihres Lebens mit HPV. Sowohl Frauen als auch Männer können sich anstecken oder Überträger sein. Die Ansteckung erfolgt über direkten körperlichen Kontakt, meist im Intimbereich. In den meisten Fällen verläuft die Infektion unbemerkt und heilt von alleine ab. Hält sie jedoch an, können sich über viele Jahre bestimmte Krebsvorstufen und daraus gewisse Krebsarten entwickeln. So wird beispielsweise Gebärmutterhalskrebs fast ausschließlich von HPV ausgelöst oder es kann bei Männern und Frauen u. a. zu Analkrebs kommen.Niedrige Impfquoten in DeutschlandDie wichtigste Maßnahme, um bestimmten HPV-bedingten Krebsarten vorzubeugen, ist die HPV-Impfung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt sie für Jungen und Mädchen von neun bis 14 Jahren - am besten vor dem ersten Kontakt mit den Viren. In dieser Zeit sind in der Regel nur zwei Impfungen nötig, um als vollständig geimpft zu gelten. Versäumte Impfungen sollten bis zum Tag vor dem 18. Geburtstag nachgeholt werden, ab 15 Jahren sind drei Impfungen erforderlich. Die Kosten übernehmen normalerweise die Krankenkassen.Jedoch gibt es bei den Impfquoten in Deutschland noch Luft nach oben: 2024 waren lediglich 36 Prozent der Jungen und 55 Prozent der Mädchen im Alter von 15 Jahren vollständig geimpft. Die Präventionsforschung zeigte jedoch positive Entwicklungen: Eine 2024 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte Studie beobachtete bei impfberechtigten Frauen aller Altersgruppen einen Rückgang von Gebärmutterhalskrebs-Neuerkrankungen seit 2010. Bei Frauen aus dem ersten impfberechtigten Geburtsjahrgang 1992 war die Erkrankungshäufigkeit um rund ein Viertel geringer als bei Frauen, die 1989 geboren waren.Rechtzeitig kinderärztliche Beratung wahrnehmenWegen der hohen Relevanz sollten sich Eltern rechtzeitig über das Thema HPV informieren - auch wenn es im stressigen Alltag zwischen Schule, Hobbys und dem üblichen Familienchaos schnell mal untergehen kann. Wer bei Gesundheitsvorsorge und Impfungen unsicher ist und die Sache deshalb vor sich herschiebt, kann sich ganz einfach fachkundige Unterstützung holen: Kinderärztinnen und Kinderärzte kennen sich mit HPV aus und können frühzeitig und kompetent beraten.Pressekontakt:Iris Astrid WallnöferE-Mail: iris.astrid.wallnoefer@msd.deOriginal-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6603/6399629