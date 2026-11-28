Baden-Baden (ots) -Roman von Lutz Seiler / 10 neue Leseempfehlungen für Dezember auf SWR.de/bestenlisteZu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten Tochter eines kasachischen Schamanen, die fast alles über ihn zu wissen scheint. Amsterdam, Rotterdam, die Kurische Nehrung und die winterkalte Steppe Kasachstans sind die Stationen ihrer märchenhaft-magischen wie zweifelhaften Liebe. Einen surrealen Ausgang findet Ayshas und Carls Geschichte mitten im alten Atombombentestgelände, in dem sich Ayshas Sippe verschanzt hat, um ein Opfer zur Rettung der Erde vorzubereiten - während Carl der Welt abhandenkommt. Ist das Liebe, Verhängnis - oder Verschwörung? Dieser Roman beginnt mit einer kleinen, nicht heilenden Wunde, die ein Kuss verursacht hat, und führt um den halben Erdball.Platz 2: "Nach der Sonne schauen"; Platz 3: "Afrika"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste November belegt "Nach der Sonne schauen" von Martina Hefter, "Afrika" von Daniel Kehlmann folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. Dezember 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: http://www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Lutz Seiler: "Das tickende Herz", Roman. Suhrkamp Verlag, 464 SeitenVollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.htmlDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Felix Oser, Telefon 07221 929-22986, felix.oser@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6399628