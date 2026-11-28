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Auf der Verteidigungsmesse NEDS 2026 in Rotterdam haben Rheinmetall und das niederländische Verteidigungsministerium eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung militärischer Fahrzeugsysteme unterzeichnet. Im Mittelpunkt stehen unter anderem unbemannte Plattformen, hybride Antriebstechnologien und die Zusammenarbeit zwischen bemannten und unbemannten Fahrzeugen. Ziel ist es, neue Technologien schneller für militärische Anwendungen nutzbar zu machen und die industrielle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden zu stärken. Für Rheinmetall eröffnet die Vereinbarung die Möglichkeit, zusätzliche Entwicklungsprojekte im Bereich moderner Landsysteme anzustoßen. Konkrete Beschaffungsaufträge oder ein finanzielles Vertragsvolumen wurden mit der Absichtserklärung allerdings nicht bekannt gegeben. Die Initiative unterstreicht dennoch, dass unbemannte Technologien zunehmend als Bestandteil militärischer Gesamtsysteme betrachtet werden. Neben autonomen Bodenfahrzeugen können dabei auch Drohnen für Aufklärung, Überwachung und die Unterstützung bemannter Einheiten eine Rolle spielen.

ZenaTech entwickelt Drohnen für militärische Anwendungen

Auch ZenaTech möchte sich in diesem Technologiefeld positionieren. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone entwickelt mehrere unbemannte Flugplattformen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu gehört die ZenaDrone 1000, die unter anderem für militärische Aufklärung, Überwachung und spezielle Transportaufgaben vorgesehen ist. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an Abfangdrohnen und weiteren Systemen zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. ZenaTech verfolgt dabei das Ziel, eigene Flugplattformen, Sensorik und Software stärker miteinander zu verbinden. Für den amerikanischen Verteidigungsmarkt sind zudem die Herkunft elektronischer Komponenten und die Einhaltung sicherheitsbezogener Beschaffungsanforderungen entscheidend. Das Unternehmen arbeitet deshalb an einer stärker kontrollierten Lieferkette und strebt die entsprechenden Voraussetzungen für militärische Beschaffungsprogramme an. Die Entwicklung und Erprobung der Systeme ist allerdings noch nicht mit einer abgeschlossenen militärischen Zulassung oder bereits erzielten Serienumsätzen gleichzusetzen. Eine geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und ZenaTech ist nicht bekannt.

ZenaTech meldet mehr als 20 Millionen kanadische Dollar Auftragsbestand

Während das militärische Drohnengeschäft vor allem zukünftige Marktchancen eröffnet, liefert das bestehende Dienstleistungsgeschäft bereits konkrete Kundenaufträge. Am 19. November gab ZenaTech bekannt, dass der konzernweite vertraglich gesicherte Umsatzauftragsbestand die Marke von 20 Millionen kanadischen Dollar überschritten hat. Das entspricht nach Unternehmensangaben ungefähr 14 Millionen US-Dollar. Die Aufträge stammen aus den Bereichen Drone-as-a-Service und Unternehmenssoftware und umfassen Leistungen für gewerbliche sowie staatliche Kunden. Der Auftragsbestand beschreibt den geschätzten Wert bereits unterzeichneter Verträge, deren Leistungen erst in zukünftigen Berichtsperioden erbracht und als Umsatz erfasst werden sollen. Nach Angaben des Unternehmens erstreckt sich die vorgesehene Umsatzrealisierung je nach Vertrag über mehrere Wochen bis mehrere Monate. Die Kennzahl verbessert damit die Sichtbarkeit möglicher künftiger Erlöse, ist jedoch weder mit bereits erzieltem Umsatz noch mit erhaltenen Zahlungen oder garantiertem Gewinn gleichzusetzen. Eine gesonderte Zuordnung dieses Auftragsbestands zum militärischen Drohnengeschäft wurde nicht veröffentlicht.

Umsatzwachstum von 425 Prozent schafft Grundlage für EBITDA-Ziel

Die wirtschaftliche Entwicklung von ZenaTech wird bislang vor allem durch den Ausbau seiner Drone-as-a-Service-Sparte getragen. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17,73 Millionen kanadischen Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 425 Prozent. Allein das zweite Quartal steuerte 9,33 Millionen CAD bei. Rund 93 Prozent der Halbjahreserlöse entfielen auf das Dienstleistungsgeschäft. Für das dritte Quartal hatte ZenaTech zuletzt vorläufige, ungeprüfte Umsätze zwischen 13,4 und 14,8 Millionen CAD in Aussicht gestellt. Das Management strebt an, im Jahr 2027 auf Basis des bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle zu erreichen. Entscheidend dafür sollen neben weiterem Umsatzwachstum insbesondere die Integration übernommener Unternehmen, eine höhere Auslastung bestehender Standorte und effizientere Arbeitsabläufe sein. Die angekündigte Automatisierung durch Drohnen und künstliche Intelligenz könnte langfristig zusätzliche Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Ob sich diese Effekte im geplanten Umfang realisieren lassen, ist derzeit jedoch noch offen.

Verteidigungsinvestitionen könnten die EBITDA-Wende verzögern

Das angestrebte bereinigte EBITDA von mindestens null ist allerdings nicht mit einem Nettogewinn gleichzusetzen. ZenaTech wies für das erste Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von 49,09 Millionen kanadischen Dollar aus. Die vom Management verwendete bereinigte EBITDA-Kennzahl schließt unter anderem bestimmte aktienbasierte Vergütungen sowie akquisitionsbezogene und weitere definierte Aufwendungen aus. Sie soll die operative Entwicklung vergleichbarer machen, bildet aber nicht sämtliche wirtschaftlichen Belastungen des Unternehmens ab. Gleichzeitig hat ZenaTech ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zusätzliche Investitionen in Verteidigungstechnologien, Zertifizierungen oder neue Produktionskapazitäten das Erreichen der angestrebten Gewinnschwelle verzögern könnten. Daraus ergibt sich ein strategischer Zielkonflikt: Das bestehende Dienstleistungsgeschäft soll zunehmend stabile Erlöse liefern, während die Entwicklung militärischer Drohnen zunächst weitere Mittel beanspruchen kann. Wie stark beide Bereiche künftig zur Profitabilität beitragen, lässt sich anhand der bislang veröffentlichten Zahlen noch nicht abschließend beurteilen.

Zwischen Defense-Wachstum und operativer Profitabilität

Die neue Vereinbarung zwischen Rheinmetall und den Niederlanden zeigt, dass unbemannte Technologien bei der Weiterentwicklung militärischer Systeme eine wichtige Rolle spielen. ZenaTech versucht, sich mit eigenen Drohnenplattformen langfristig in diesem Markt zu etablieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit einem vertraglich gesicherten Auftragsbestand von mehr als 20 Millionen CAD eine weitere operative Kennzahl veröffentlicht, an der sich die Entwicklung des bestehenden Geschäfts messen lässt. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) dürfte deshalb in den kommenden Quartalen entscheidend sein, wie zuverlässig dieser Auftragsbestand in tatsächliche Umsätze überführt wird und ob sich die angestrebten Effizienzsteigerungen in den Geschäftszahlen niederschlagen. Das Ziel eines ausgeglichenen bereinigten EBITDA im Jahr 2027 bietet Anlegern einen konkreten Orientierungspunkt, bleibt jedoch von der weiteren Geschäftsentwicklung und den Investitionsentscheidungen abhängig. Der mögliche Ausbau des Verteidigungsgeschäfts eröffnet zusätzliche Chancen, könnte den Weg zur operativen Gewinnschwelle kurzfristig aber auch verlängern.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Rheinmetall - Niederländisches Verteidigungsministerium und Rheinmetall wollen moderne Technologien für militärische Fahrzeugsysteme voranbringen, 19.11.2026

https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Presse/News/Documents/2026/11/2026-11-19-rheinmetall-und-niederlande-treiben-militaerfahrzeugtechnik-voran.pdf

ZenaTech - Vertraglich gesicherter Umsatzauftragsbestand von mehr als 20 Millionen CAD, 19.11.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-announces-more-than-c20-million-in-contracted-revenue-backlog-demonstrating-organic-growth

ZenaTech - Ziel eines ausgeglichenen bereinigten EBITDA für 2027 und Halbjahreszahlen 2026, 26.10.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-targets-adjusted-ebitda-breakeven-in-2027-following-425-first-half-revenue-growth

US-Börsenaufsicht SEC - ZenaTech-Mitteilung zum EBITDA-Ziel und den Finanzkennzahlen, 26.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000678/zt_ex99z4.htm

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