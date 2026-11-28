© Foto: KI Support (Symbolbild)

Vor ein paar Tagen und Wochen noch galt Aixtron als großer Gewinner des KI-Booms, doch nun reiben sich viele Anleger "verkatert" die Augen. Die Aktie ist mit voller Wucht abgestürzt. Eine Schweizer Großbank hat ihr Kursziel mehr als halbiert. Dabei sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Sogar Nokia hat gerade nachbestellt. Wie passt das alles zusammen oder übertreibt die Börse gerade maßlos? Sehen die Skeptiker etwas, das viele noch nicht wahrhaben wollen und wo könnte der Boden liegen? Die Antwort finden Sie nachfolgend und dürfte spannend für Sie sein.

Gute Nachrichten verpuffen

Der Dienstag tat richtig weh. Um mehr als 15 Prozent brach die Aixtron-Aktie auf Xetra ein. Der Auslöser kam aus der Schweiz. UBS-Analyst Harry Blaiklock stufte das Papier von "Neutral" auf "Sell" ab. Sein Kursziel strich er von 50 auf 24 Euro zusammen. Dazu war die Stimmung bei Chipwerten ohnehin mies. Viele Anleger wollten nur noch raus aus dem Risiko und so kam eines zum anderen. Aber dabei sieht die UBS gar nicht alles ganz so schwarz. 2027 dürfte sogar außergewöhnlich stark werden. Sorgen macht ihr die Zeit danach. Ab 2028 könnten Kunden ihre Fertigung für Laser langsamer ausbauen. Diese Laser werden in KI-Rechenzentren gebraucht und laut Bank setzt die Börse bis 2029 auf rund 30 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr. Die UBS hält jedoch nur 18 Prozent für realistisch. Genau diese Lücke macht nervös. Das Geschäft allerdings selbst klingt ganz anders, denn im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um 122 Prozent auf 274,9 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 54 Prozent auf 183,6 Millionen Euro. Und das Betriebsergebnis schoss regelreicht von 15,4 auf 56,7 Millionen Euro hoch. Dazu kommt noch Nokia! Die Finnen haben gleich mehrere weitere Anlagen geordert, die in 2027 geliefert werden sollen. An der Börse ging das fast völlig unter aufgrund der anderen Meldungen.

Charttechnik

Bei 26,70 Euro hat die Aktie seit ihrem Rekordhoch von über 60 Euro im Juni mehr als die Hälfte verloren. Sie notiert klar unter dem 50er SMA und auch der 200er SMA bei 39,56 Euro ist weit weg. Beides zeigt somit, dass die Verkäufer klar das Sagen derzeit haben. Der RSI steht bei 38. Das ist schwach, aber nicht überverkauft. Davon spricht man meist erst unter 30. Es könnte also noch etwas ungemütlicher werden, bevor es dann womöglich besser wird. Ein Rutsch in den Bereich von 23 bis 24 Euro ist gut denkbar, da dort auch das neue Ziel der UBS liegt. In dieser Zone könnte dann vielleicht der ersehnte Rebound starten. Gelingt die Wende, wäre wieder Luft in Richtung 30 bis 35 Euro. Ein Spaziergang wird das aber nicht. Bei rund 33,46 Euro wartet der 50er SMA und der dürfte eine harte Nuss werden.

Was tun?

Es prallen aktuell zwei Welten aufeinander, denn die jüngsten Quartalszahlen sind stark. Der Auftragsbestand für Anlagen von 549,4 Millionen Euro gibt Rückenwind, jedoch ganz makellos ist das Bild aber nicht. Nach neun Monaten lag der Umsatz noch drei Prozent unter dem Vorjahr und auch die Zweifel am Wachstum ab 2028 lassen sich nicht einfach wegwischen. Immerhin blieb J.P. Morgan am 17. November bei "Overweight" und einem Kursziel von 52,50 Euro. Wer die Aktie hat, sollte aber die Marke von 23 Euro genau im Auge behalten. Wer neu einsteigen will sollte sich vor Augen führen, dass die Aktie immer noch im Abwärtstrend notiert und im Fallen ist. In ein fallendes Messer greift man besser nicht gilt als einer der Börsen-Leitsprüche. Erst ein stabiler Boden würde das Bild aufhellen. Spannend bleibt, ob neue Aufträge die Skeptiker widerlegen. Bis dahin heißt es: beobachten und ruhig bleiben.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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