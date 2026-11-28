* Nvidia: Das Herz der KI-Blase* Hohes Risiko, große Chancen

Liebe Leser,



wurde der Kampf gegen patriarchale Vorherrschaft im letzten Jahrzehnt noch so erbittert geführt, so kann ein Naturgesetz offenbar nicht ausgehebelt werden: In schwierigen Zeiten halten mächtige Männer zusammen. Diese wohlig warme intrageschlechtliche Solidarität wurde nun dem Vorstandsvorsitzenden von Nvidia, Jensen Huang, von US-Präsident Donald Trump entgegengebracht. Huang war erst vor wenigen Tagen aufgrund mehrerer, auch firmeninterner Affären unter lauten Buhrufen abgesägt worden.



Nachdem die Aktie des Wall-Street-Lieblings Nvidia nach Huangs Entlassung innerhalb weniger Tage um fast 40% abgestürzt war, machte sich Donald Trump persönlich für seinen ebenfalls exzentrischen Geschlechtsgenossen stark. Vor allem der durch die Schwäche der Nvidia-Aktie ausgelöste Kursrückgang des NASDAQ 100 Index dürfte den Präsidenten zu diesem Einsatz bewogen haben. Am Montag kehrte der sich geläutert Gebende Huang fast schon demütig unter Jubel in das Nvidia-Hauptquartier zurück. Seine für ihn zuvor charakteristische Lederjacke hatte er gegen einen scheinbar bescheidenen dunklen Anzug der Marke Dior eingetauscht, um seinen Wandel auch äußerlich zu unterstreichen. Er werde jetzt ein besserer Chef sein, beteuerte Huang der Weltöffentlichkeit.





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