ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Bundeshaushalt für 2027 heißt es in der "Neuen Zürcher Zeitung":

"Weil das Steuergeld vorn und hinten nicht reicht, um die Ausgaben-Bonanza zu finanzieren, greift die Regierung tief in die Schuldentruhe. Mit 210 Milliarden Euro an neuen Krediten finanziert sie fast jeden dritten Euro ihrer Ausgaben auf Kredit.

Sicher, der Ukraine-Krieg, der desolate Zustand der Bundeswehr und der Druck von US-Präsident Donald Trump haben der deutschen Regierung außergewöhnliche Anstrengungen in der Verteidigungspolitik abverlangt. 85 Milliarden Euro an Krediten entfallen allein auf die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit. Dennoch macht die Regierung bis heute keinerlei Anstalten, diese Ausgaben, die eine originäre Staatsaufgabe sind, demnächst allein aus Steuermitteln zu finanzieren. Denn dazu müsste sie die Ausgaben an anderer Stelle kürzen. (...)

Soll das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gefüge des Landes unter der heranrollenden Schuldenlawine nicht zerbersten, muss die Regierung handeln. In den Sozialversicherungen und im Staatshaushalt. Je eher, desto besser.

Doch dazu ist sie offenkundig nicht fähig und auch nicht willens. Sowohl die SPD (Stichwort Rente mit 63 und Wohngeld) als auch die CSU (Stichwort Mütterrente und Agrardiesel) verstehen sich als parlamentarische Schutztruppen für Sonderinteressen und boykottieren so jede vernunftgeleitete Revision der Staatsaufgaben und -ausgaben.

Die Folgen der finanzpolitischen Verantwortungslosigkeit sind evident. Eine Staatsquote von mehr als 50 Prozent, die den Weg in den Sozialismus markiert. Eine Steuer- und Abgabenquote, die die Leistungsbereitschaft erstickt. Und eine Zinslast, die sich bis zum Ende des Jahrzehnts verdoppeln und den Handlungsspielraum künftiger Generationen minimieren wird."/pau/DP/mis