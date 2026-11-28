BERLIN (dpa-AFX) - Weniger Frührenten, höhere Abschläge, aber dauerhaft sichere Bezüge: Mit seinem Reformplan für die Alterssicherung sieht Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) Änderungen für alle Generationen vor. Die Koalition streitet zwar weiter über zentrale Punkte, betont aber zugleich ihren Einigungswillen.

Ein Überblick über den Gesetzentwurf des Arbeitsministers und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden:

Verschärfte Wartezeit bei "Rente mit 63"



Kern des Koalitionsstreits um die Rente bleibt vorerst die sogenannte Rente mit 63, die wegen des steigenden Eintrittsalters ab 2029 tatsächlich eine Rente mit 65 sein wird. Die Union möchte sie am liebsten abschaffen, so wie die Rentenkommission aus Experten und einigen wenigen Fachpolitikern es vor dem Sommer vorgeschlagen hatte.

Laut Schweitzers 288-Seiten-Gesetzentwurf soll sie für viele aber erhalten bleiben. Weiter soll man zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter ohne Abzüge in Rente gehen können. Voraussetzung sollen weiterhin 45 Versicherungsjahre sein. Aber künftig sollen hierbei keine Zeiten mit Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld oder in Minijobs mehr berücksichtigt werden. 27 Prozent der heute Berechtigten könnten die Rentenart laut Schweitzer dann nicht mehr nutzen.

Im Gegensatz dazu waren Mitte der Woche mehrere CDU-Politiker mit anderen Vorschlägen vorgeprescht. Demnach sollte die Rentenart, die allein vergangenes Jahr von mehr als 260.000 Menschen genutzt wurde, auf Geringverdienende und somit deutlich weniger Personen konzentriert werden. Die SPD lehnte ab. Die Rentenkommission der Regierung hatte im Juni empfohlen, diese Rentenart ganz abzuschaffen.

Höhere Abschläge und Altersgrenze bei Langversicherten

Einschnitte sieht der Gesetzentwurf für jene vor, die früher mit Abschlägen aus dem Job ausscheiden wollen. Auch künftig soll man nach 35 Jahren in Rente gehen können - aber nicht mehr ab 63, sondern 64. Die für diese langjährig Versicherten erhobenen Abschläge sollen ab 1. Juli 2028 um 0,1 Prozentpunkte erhöht werden - von 0,3 auf 0,4 Prozent. Sie sollen bei ab Mitte 1965 Geborenen dauerhaft monatlich von der Rente abgezogen werden. Die Abschlagserhöhung war von der Rentenkommission nicht empfohlen worden und soll wohl der CDU eine Zustimmung erleichtern. Fast 240.000 Menschen nutzten diese Vorzeit-Rente vergangenes Jahr.

Anhebung aller Altersgrenzen



Nach Abschluss der derzeitigen Anhebung des Rentenalters auf 67 im Jahr 2031 soll das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Wenn sie steigt, soll sich dies im Verhältnis 2:1 auf die Erwerbs- und die Rentenphase aufteilen. Die Rentenkommission hatte bei ihrer entsprechenden Empfehlung erläutert, dass das Rentenalter bei Eintreffen amtlicher Demografie-Prognosen bis 2041 um etwa sechs Monate auf 67,5 Jahre steigen würde. Das Rentenalter soll bei allen Renten steigen. Für vor Kabinettsbeschluss abgeschlossene Altersteilszeit- oder Vorruhestandsregelungen soll Vertrauensschutz gelten.

Keine Beitragsbefreiung bei Minijobs



Geringfügige Beschäftigung sollen sich ab 2028 nicht mehr von der Versicherungspflicht bei der Rente befreien lassen können - außer Schülerinnen und Schülern und Beschäftigte in Privathaushalten. Im Alter soll so die Absicherung besser werden und das Armutsrisiko sinken. Die Einkommensgrenze soll bei 633 Euro im Monat (heute 603 Euro) liegen.

Aus für beliebtes Altersteilzeitmodell



Erhalten bleiben soll die Altersteilzeit, abgeschafft werden soll 2030 aber das in vielen Unternehmen angewendete Blockmodell, bei dem die Zeit auf eine Hälfte in Vollzeit und eine mit vollständiger Freistellung aufgeteilt wird. Die Altersgrenze soll von 55 auf 58 Jahre steigen.

Rentenpflicht für Selbstständige



Ab 2030 soll für Selbstständige Versicherungspflicht bei der Rente gelten - für alle, die sich ab 2027 selbstständig machen. Ausnahmen geben soll es für Künstler, Unternehmer in der Landwirtschaft und bereits berufsständisch Versicherte. Bundestagsabgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften sollen ebenfalls in die Rentenkasse einzahlen müssen. Schweitzers Entwurf weist darauf hin, dass die Rentenkommission eine Erwerbstätigenversicherung auch mit Beamtinnen und Beamten als Idealbild nennt.

Kern der Reform: Kapitalrente



Der Entwurf nennt als "zentralen Bestandteil" der Gesamtreform die geplante gesetzliche Kapitalrente als Ergänzung zur umlagefinanzierten Rente. Ab 2028 sollen Arbeitgeber und Beschäftigte dafür 0,5 Prozent vom Bruttoeinkommen zahlen, ab 2031 dann 2 Prozent. Das Vermögen soll durch eine öffentlich-rechtliche Stelle renditeorientiert angelegt werden. Ab 2032 sollen die Erträge aus dem Kapitalmarkt ausgezahlt werden.

So sollen die Renten trotz immer mehr Babyboomern, die von Einzahlenden zu Rentnerinnen und Rentnern werden, langfristig stabil bleiben. Das Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Einkommen soll in den 2040er Jahren von heute 48 auf über 50 Prozent steigen. Die konkrete Ausgestaltung soll aber erst noch geregelt werden. Bereits Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte dies für 2027 angekündigt./bw/DP/mis