Fürth (ots) -
Passend zum Wochenende und zur kalten Jahreszeit trinken viele ihren ersten Kaffee am Morgen schon im Bett. Auch wer ihn sich erst beim Frühstück oder als Muntermacher während des Tages schmecken lässt, genießt ihn ganz besonders, wenn er von NORMA kommt. Denn der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort unter anderem die Preise auf Kaffee Classico der Eigenmarke CAFFEECIAO in der 1-Kilo-Packung dauerhaft um rund 16 Prozent. Mit der vierten Preissenkung alleine im November und der bereits fünften Preissenkung innerhalb von vier Wochen zeigt NORMA, dass treue Kundinnen und Kunden hier am meisten sparen.
Wieder einmal beweist der Discounter NORMA, dass alle Preisvorteile direkt und ohne Umwege an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Nach Butter, Tierfutter, Haushalts- und Backwaren sind nun die beliebtesten Bohnen der Welt dran - die Kaffeebohnen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Crema & Aroma / Crema Dolce 1 kg
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 9,99 EUR
CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1 kg
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 9,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1 kg
Bislang: 9,99 EUR
Jetzt: 8,99 EUR
CAFFECIAO Classico 1 kg
Bislang: 9,49 EUR
Jetzt: 7,99 EUR
BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1 kg
Bislang: 13,95 EUR
Jetzt: 12,95 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6399664
Passend zum Wochenende und zur kalten Jahreszeit trinken viele ihren ersten Kaffee am Morgen schon im Bett. Auch wer ihn sich erst beim Frühstück oder als Muntermacher während des Tages schmecken lässt, genießt ihn ganz besonders, wenn er von NORMA kommt. Denn der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort unter anderem die Preise auf Kaffee Classico der Eigenmarke CAFFEECIAO in der 1-Kilo-Packung dauerhaft um rund 16 Prozent. Mit der vierten Preissenkung alleine im November und der bereits fünften Preissenkung innerhalb von vier Wochen zeigt NORMA, dass treue Kundinnen und Kunden hier am meisten sparen.
Wieder einmal beweist der Discounter NORMA, dass alle Preisvorteile direkt und ohne Umwege an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Nach Butter, Tierfutter, Haushalts- und Backwaren sind nun die beliebtesten Bohnen der Welt dran - die Kaffeebohnen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
RÖSTA Gold 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
RÖSTA Fein & Mild 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
RÖSTA Entkoffeiniert 500 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Crema & Aroma / Crema Dolce 1 kg
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 9,99 EUR
CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1 kg
Bislang: 10,99 EUR
Jetzt: 9,99 EUR
CAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1 kg
Bislang: 9,99 EUR
Jetzt: 8,99 EUR
CAFFECIAO Classico 1 kg
Bislang: 9,49 EUR
Jetzt: 7,99 EUR
BIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1 kg
Bislang: 13,95 EUR
Jetzt: 12,95 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
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