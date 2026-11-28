Fürth (ots) -Passend zum Wochenende und zur kalten Jahreszeit trinken viele ihren ersten Kaffee am Morgen schon im Bett. Auch wer ihn sich erst beim Frühstück oder als Muntermacher während des Tages schmecken lässt, genießt ihn ganz besonders, wenn er von NORMA kommt. Denn der fränkische Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort unter anderem die Preise auf Kaffee Classico der Eigenmarke CAFFEECIAO in der 1-Kilo-Packung dauerhaft um rund 16 Prozent. Mit der vierten Preissenkung alleine im November und der bereits fünften Preissenkung innerhalb von vier Wochen zeigt NORMA, dass treue Kundinnen und Kunden hier am meisten sparen.Wieder einmal beweist der Discounter NORMA, dass alle Preisvorteile direkt und ohne Umwege an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Nach Butter, Tierfutter, Haushalts- und Backwaren sind nun die beliebtesten Bohnen der Welt dran - die Kaffeebohnen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RÖSTA Gold 500 gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,99 EURRÖSTA Fein & Mild 500 gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,99 EURRÖSTA Entkoffeiniert 500 gBislang: 5,49 EURJetzt: 4,99 EURCAFFECIAO Caffé Crema & Aroma / Crema Dolce 1 kgBislang: 10,99 EURJetzt: 9,99 EURCAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1 kgBislang: 10,99 EURJetzt: 9,99 EURCAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1 kgBislang: 9,99 EURJetzt: 8,99 EURCAFFECIAO Classico 1 kgBislang: 9,49 EURJetzt: 7,99 EURBIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1 kgBislang: 13,95 EURJetzt: 12,95 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6399664