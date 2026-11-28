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Gold verlor binnen einer Woche mehr als 9%, Indien und Chinas Notenbank kauften weiter zu. Derweil meldete Equinox Rekordumsatz, Newcore beantragt die Abbaulizenz und Osisko baut Cariboo.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Equinox Gold Corp., Newcore Gold Ltd. und Osisko Gold Group Inc. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die mit den Emittenten entgeltliche IR-Verträge unterhält und die JS Research GmbH erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 28. November 2026, 10:05 Uhr Europa/Berlin

+++ Gold zwischen Zwangsverkäufen und Käufen aus Asien! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach einem Wochenverlust von mehr als 9% und dem tiefsten Stand seit über einem Jahr hat sich der Goldpreis am 23. November kräftig erholt: Spot-Gold stieg um 3,5% auf rund 3.655 US-Dollar je Unze. Ausgelöst hatte den Einbruch der Ausverkauf bei KI-Aktien, denn viele Anleger verkauften Gold, um Nachschussforderungen zu bedienen. Zugleich nahmen die Märkte Erwartungen an kräftige Zinserhöhungen der US-Notenbank zurück, preisen für Dezember aber weiterhin mit rund 93% Wahrscheinlichkeit eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ein. 1,2

Langfristig orientierte Käufer nutzen die Schwäche dagegen. Nach Angaben des World Gold Council (WGC) verzeichneten chinesische Gold-ETFs im Oktober den vierten Monat in Folge Zuflüsse, ihre Bestände erreichten mit 310 Tonnen einen Rekord zum Monatsende. Die chinesische Notenbank kaufte im Oktober 26 Tonnen Gold, so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr. Seit Anfang November fließt bei den chinesischen ETFs allerdings wieder Geld ab.3 In Indien flossen im Oktober den fünften Monat in Folge Gelder in Gold-ETFs, umgerechnet rund 364 Millionen US-Dollar. Im ersten Novemberdrittel kamen nach Schätzung des WGC weitere rund 262 Millionen US-Dollar hinzu.4

Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: Reuters, World Gold Council

Hinzu kommt die US-Haushaltspolitik: Die Schuldenobergrenze von 41,1 Billionen US-Dollar dürfte im Februar oder März 2027 erreicht werden. Ohne Anhebung droht laut Bipartisan Policy Center frühestens ab August 2027 ein Zahlungsverzug der USA.5 Ein neuer Schuldenstreit könnte Gold als Reserveanlage zusätzlich stützen.

Für Anleger zählen damit operative Fortschritte unabhängig vom kurzfristigen Goldpreis. Genau hier setzen Equinox Gold (WKN: A2PQPG) als Produzent mit Rekordumsatz, Newcore Gold (WKN: A2QATA) als Projektentwickler in Ghana und Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) mit dem Bau einer neuen Mine in Kanada an.

Equinox Gold: Rekordumsatz nach der Orla-Übernahme!

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) betreibt Goldminen in Kanada, den USA, Mexiko und Nicaragua. Mit der am 31. Juli 2026 abgeschlossenen Übernahme von Orla Mining kamen "Musselwhite' in Kanada und "Camino Rojo' in Mexiko hinzu. Beide Minen flossen im dritten Quartal für zwei Monate in die Zahlen ein.6

Am 9. November meldete Equinox Gold für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.047 Millionen US-Dollar, ein Plus von 79% zum Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorquartal um 49% auf 533,0 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn lag mit 62,5 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert von 75,6 Millionen US-Dollar.6

Produziert wurden 237.019 Unzen Gold, verkauft 248.484 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 4.157 US-Dollar je Unze. Die Cash-Kosten sanken gegenüber dem Vorquartal um 9% auf 1.654 US-Dollar je verkaufter Unze. Die "All-in Sustaining Costs' ("AISC'), bei denen zu den Cash-Kosten die Erhaltungsinvestitionen und sonstige erhaltungsbezogene Aufwendungen hinzukommen, sanken um 4% auf 2.091 US-Dollar.6

Quelle: Equinox Gold Corp.

Equinox Gold sieht sich auf Kurs, das untere Ende seiner Produktionsprognose von 870.000 bis 920.000 Unzen zu erreichen. Bei den "AISC' erwartet das Unternehmen das obere Ende der Spanne von 1.900 bis 2.000 US-Dollar je Unze.6

Zum 30. September verfügte Equinox Gold über 1,2 Milliarden US-Dollar an verfügbarer Liquidität einschließlich der ungenutzten Kreditlinie.6 Zudem beschloss Equinox Gold eine Quartalsdividende von 0,0225 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 10. Dezember an die zum 25. November eingetragenen Aktionäre.7

Weiteres Wachstum soll "South Railroad' in Nevada liefern. Nach dem Record of Decision der US-Bundesbehörden im August begannen vorgezogene Bauarbeiten, erstes Gold wird für das erste Halbjahr 2028 angestrebt. Genehmigungen des Bundesstaats und Wasserrechte stehen noch aus. Auf "Valentine' in Neufundland soll die Aufbereitungskapazität bis Ende 2028 von rund 2,5 auf 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppelt werden.6

Newcore Gold: Antrag auf Abbaulizenz für "Enchi' eingereicht!

Newcore Gold (WKN: A2QATA) entwickelt das Goldprojekt "Enchi' im Südwesten Ghanas. Das 248 Quadratkilometer große Areal deckt 40 Kilometer der "Bibiani'-Scherzone ab; dieser ergiebige Goldgürtel Ghanas beherbergt eine Reihe in Betrieb befindlicher Goldminen mit jeweils mehreren Millionen Unzen. Die Ressourcenschätzung mit Stichtag 6. Oktober 2025 umfasst 1,502 Millionen Unzen Gold "angezeigte' ("Indicated') Ressourcen mit 0,56 g/t und 626.000 Unzen "abgeleitete' ("Inferred') Ressourcen mit 0,49 g/t.8

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Die Vormachbarkeitsstudie ("PFS') vom Juni 2026 sieht einen Tagebau mit Mühle und Carbon-in-Leach-Aufbereitung vor und weist "wahrscheinliche' ("Probable') Reserven von 1,055 Millionen Unzen Gold mit 0,64 g/t aus. Im Basisfall von 3.800 US-Dollar je Unze errechnet sie einen Kapitalwert ("NPV') nach Steuern von 496 Millionen US-Dollar bei 5% Abzinsung und einen internen Zinsfuß ("IRR') von 37%. Die Anfangsinvestition beträgt 351 Millionen US-Dollar.9

Über 9,3 Jahre Minenlaufzeit sollen rund 955.000 Unzen Gold produziert werden, im Schnitt etwa 104.000 Unzen pro Jahr und in den ersten drei Jahren rund 130.000 Unzen infolge höherer Gehalte in den ersten Jahren des Minenplans; die "AISC' liegen im Basisfall bei 2.290 US-Dollar je Unze.9

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Am 19. November 2026 gab Newcore bekannt, den Antrag auf eine Abbaulizenz (Mining Lease) für 53,37 Quadratkilometer des Projektgebiets "Enchi' eingereicht zu haben. Ghanas Minister für Land und natürliche Ressourcen, Honourable Emmanuel Armah-Kofi Buah, erklärte:

"Die Regierung von Ghana begrüßt die Einreichung eines Antrags auf eine Abbaulizenz für das Goldprojekt Enchi durch Newcore. Das Projekt ist eines der am weitesten fortgeschrittenen großen Goldprojekte, die sich in Ghana in der Entwicklung befinden, und hat das Potenzial, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Unterstützung der lokalen Gemeinden und Beiträge zu den Staatseinnahmen langfristigen Nutzen zu schaffen. Wir unterstützen Investitionen, die unsere Ressourcen verantwortungsvoll erschließen und langfristigen Wert für die Menschen in Ghana schaffen und dabei höchste Umweltstandards erfüllen. Das Ministerium freut sich darauf, eng mit Newcore und der Minerals Commission zusammenzuarbeiten, während der Antrag das Prüfverfahren durchläuft, mit dem Ziel, im ersten Halbjahr 2027 eine Abbaulizenz für das Goldprojekt Enchi zu erteilen."

Newcore erwartet den Abschluss der Prüfung bis Mitte 2027. Sobald eine Abbaulizenz erteilt ist, kann Newcore die Umweltgenehmigung bei der ghanaischen Umweltbehörde Environmental Protection Agency ("EPA') beantragen.10

Osisko Gold Group: Großaktionär im Verwaltungsrat, "Cariboo' im Bau!

Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) hat am 19. November 2026 Wen Hou, Gründer des Hedgefonds Coincident Capital, in den Verwaltungsrat berufen. Er vertritt Double Zero Capital, mit rund 15,4% der Aktien der größte Aktionär, das Unternehmen führt ihn als unabhängiges Mitglied. Die endgültige Zustimmung der TSX Venture Exchange steht noch aus.11

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Die Personalie fällt in die Bauphase des Vorzeigeprojekts "Cariboo' in British Columbia. Am 14. September 2026 traf der Verwaltungsrat die Bauentscheidung, der erste Goldguss ist für das erste Quartal 2029 geplant, die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029.12 Grundlage ist die Machbarkeitsstudie von 2025 mit "wahrscheinlichen' Reserven von 2,071 Millionen Unzen Gold mit 3,62 g/t.13

Zum 30. September war das Projekt gemessen an den angefallenen Kosten zu rund 28% fertiggestellt, die Detailplanung zu etwa 42%, und mehr als die Hälfte der Beschaffungspakete war vergeben.12

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Für die Finanzierung verfügte Osisko Ende September über rund 1,50 Milliarden kanadische Dollar (CAD) an Barmitteln, zweckgebundenen Mitteln und Wertpapieren, davon 733,7 Millionen CAD frei verfügbar. Dem stehen geschätzte Restkosten für "Cariboo' von rund 907 Millionen CAD gegenüber. Zur Finanzierung gehören Wandelanleihen über 300 Millionen US-Dollar und besicherte Anleihen über 600 Millionen US-Dollar. Aus dem Testabbau auf "Tintic' in Utah verkaufte Osisko im dritten Quartal zudem 3.162 Unzen Gold.12

Fazit:

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) hat die Orla-Übernahme in ein Rekordquartal mit 1.047 Millionen US-Dollar Umsatz verwandelt, die Kosten je Unze gesenkt und zahlt weiter Dividende. Mit "South Railroad' und "Valentine' ist das nächste Wachstum angelegt.10

Newcore Gold (WKN: A2QATA) treibt die Erschließung von "Enchi' weiter voran, mit Reserven von 1,055 Millionen Unzen Gold und der Einreichung des Antrags auf eine Abbaulizenz.Nächster Meilenstein ist die angestrebte Lizenzerteilung im ersten Halbjahr 2027, begleitet von weiteren Bohrergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm über 80.000 Meter. 10

Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) kommt auf "Cariboo' sichtbar voran: Rund 28% sind gebaut, und den Restkosten von rund 907 Millionen CAD stehen rund 1,50 Milliarden CAD an Barmitteln, zweckgebundenen Mitteln und Wertpapieren gegenüber. Zudem holt Osisko seinen größten Aktionär in den Verwaltungsrat.11,12

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters/Kitco: Gold rises as bargain hunters step in after steep weekly drop, 23. November 2026.

2. Trading Economics: Gold Rises as Fed Rate Hike Bets Ease, 23. November 2026.

3. World Gold Council: China gold market update: Robust demand in October, 17. November 2026.

4. Kitco News: India's gold demand boosted by lower prices in October, with jewelry, ETFs, and imports strong - WGC's Chacko, 17. November 2026. Wiedergabe von Angaben des World Gold Council.

5. The New York Times/The Philadelphia Inquirer: The U.S. could hit its debt limit by February, 18. November 2026. Wiedergabe von Projektionen des Bipartisan Policy Center.

6. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold Reports Q3 Results; Transformational Combination Begins to Deliver, 9. November 2026.

7. Equinox Gold Corp.: Equinox Gold Declares Quarterly Dividend, 9. November 2026.

8. Newcore Gold Ltd.: Enchi Gold Project, abgerufen am 24. November 2026. Ressourcenschätzung mit Stichtag 6. Oktober 2025.

9. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Robust Pre-Feasibility Study for the Enchi Gold Project, Ghana, 24. Juni 2026.

10. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Submission of Mining Lease Application for the Enchi Gold Project, Ghana, 19. November 2026.

11. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Appoints Wen Hou to Board of Directors, 19. November 2026.

12. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Reports Third Quarter 2026 Results, 12. November 2026.

13. Osisko Development Corp./SEC: Osisko Development Launches Fully-Funded 70,000-Meter Exploration Drilling Campaign at the Cariboo Gold Project, 8. Dezember 2025. Angabe der Reserven aus der Machbarkeitsstudie 2025; Osisko Development firmiert heute als Osisko Gold Group.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Goldmarkt im Oktober und November 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: Reuters vom 23. November 2026 und World Gold Council vom 17. November 2026.

Abbildungen 2, 4 und 7: Logos der Equinox Gold Corp., der Newcore Gold Ltd. und der Osisko Gold Group Inc. Rechteinhaber sind die jeweiligen Unternehmen.

Abbildung 3: Produktion und Kosten je Mine im dritten Quartal 2026. Quelle und Rechteinhaber: Equinox Gold Corp., Quartalsbericht vom 9. November 2026.

Abbildungen 5 und 6: Lage und Potenzial des Projekts Enchi sowie Kennzahlen der Vormachbarkeitsstudie. Quelle und Rechteinhaber: Newcore Gold Ltd., Unternehmensmaterialien ohne Datumsangabe; die Kennzahlen entsprechen der Studie vom 24. Juni 2026.

Abbildungen 8 und 9: Aktionärsstruktur und Baufortschritt auf Cariboo. Quelle und Rechteinhaber: Osisko Gold Group Inc.; die Aktionärsstruktur stammt aus einer Unternehmenspräsentation ohne Datumsangabe, der Baufortschritt bezieht sich auf den 30. September 2026.

Intro Bild: Equinox Gold

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 24. November 2026. Geprüft wurden die Entwicklung des Goldpreises und der Zinserwartungen, die ETF-Zuflüsse und Notenbankkäufe in China sowie die ETF-Zuflüsse in Indien, die Projektionen zur US-Schuldenobergrenze, die Quartalszahlen, Prognose, Liquidität, Dividende und Wachstumsprojekte von Equinox Gold, Ressource, Vormachbarkeitsstudie und Lizenzantrag von Newcore Gold sowie die Berufung in den Verwaltungsrat, Bauentscheidung, Baufortschritt, Reserven, Finanzierung und Testabbau von Osisko Gold Group. Die Meldungen der drei Emittenten wurden bis zum Redaktionsstand gesichtet. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, Unternehmensmaterialien, ein bei der SEC eingereichtes Dokument, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie Agentur- und Fachberichte. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

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