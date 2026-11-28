Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex musste in den letzten Tagen deutliche Kursverluste hinnehmen. Noch vor etwas mehr als zwei Wochen attackierte die Aktie den Kursbereich von 44 Euro. Die Anfang November präsentierten Zahlen zum 3. Quartal 2026 zeigten da noch immer Wirkung. Ein Ausbruch über die 44 Euro hätte den Kursbereich 48 bis 50 Euro als potenzielles Bewegungsziel aktiviert. Die Tür blieb jedoch zu. Gewinnmitnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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