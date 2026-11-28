Hamburg (ots) -Zum 37. EuropaAbend begrüßte der AGA Unternehmensverband am 27. November Dr. Johann Wadephul, Bundesminister des Auswärtigen. Unter dem Thema "Europas Zukunft in einer Welt im Umbruch" waren mehr als 250 Gäste der Einladung ins Grand Elysée Hamburg gefolgt.Bundesaußenminister Dr. Johann Wadephul: "Es ist mir ein Anliegen und freut mich, heute beim AGA Unternehmensverband zu Gast sein zu dürfen - denn die Förderung der deutschen Wirtschaft im Ausland ist ein Kernbestandteil unserer Außenpolitik für Deutschland. Das gilt nicht nur für die großen Unternehmen, sondern gerade auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auf dem Weltmarkt oft 'Hidden Champions' sind. Deshalb nehme ich immer wieder Wirtschaftsdelegationen auf meinen Auslandsreisen mit, um unsere Unternehmen aktiv zu begleiten und wirtschaftlichen Interessen zu flankieren."AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse betonte: "Wirtschaftliche Stärke und Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Ohne Sicherheit und Stabilität können Unternehmen nicht erfolgreich wirtschaften. Und ohne eine wettbewerbsfähige Wirtschaft fehlt Europa die Grundlage, seine Freiheit, seine Demokratie und seine Handlungsfähigkeit zu behaupten. Deshalb reicht es nicht, allein unsere militärische Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Wir müssen auch wirtschaftlich widerstandsfähiger werden. Im Krisenfall kommt es darauf an, dass Lieferketten funktionieren, Warenströme aufrechterhalten und die Menschen zuverlässig versorgt werden. Sicherheit ist längst nicht mehr allein Sache von Streitkräften und Behörden. Sie ist eine gemeinsame Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft."Der AGA dankt der Donner & Reuschel AG für die Unterstützung des 37. EuropaAbends.Der AGA Unternehmensverband vertritt die Interessen von 3.500 Mitgliedsunternehmen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. In diesen Unternehmen sind rund 150.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem Jahresumsatz von 288 Milliarden Euro ist der gesamte Groß- und Außenhandel eine der Schlüsselbranchen in Norddeutschland.Pressekontakt:Christian StröderLeiter Kommunikation & PRAGA UnternehmensverbandTelefon: (040) 30801-162E-Mail: christian.stroeder@aga.deInternet: www.aga.deOriginal-Content von: AGA Unternehmensverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43060/6399673