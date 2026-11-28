?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 49/2026

Gold aktuell (Stand 28.11.2026): Der Goldpreis schloss die KW 48 bei 3.652,8 US-Dollar und verbuchte nach zwei Verlustwochen in Folge einen Wochengewinn von rund 3,6 - Das Tageschart bleibt jedoch bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 bei 3.830,0 US-Dollar notiert. Für die KW 49/2026 erwarten wir eine Seitwärts- bis Aufwärtstendenz (Bull-Szenario 55 - Bear-Szenario 45 -Kurzfristig sehen wir nach dem Wochengewinn weiteres Erholungspotenzial, das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch angeschlagen.

?? GOLD - Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Wochenschluss: Gold ging am Freitag, 27.11.2026, bei 3.652,8 US-Dollar aus dem Handel - erster Wochengewinn nach zwei Verlustwochen.

Gold ging am Freitag, 27.11.2026, bei 3.652,8 US-Dollar aus dem Handel - erster nach zwei Verlustwochen. Schlüsselmarke für KW 49: 3.652,8 US-Dollar. Darüber greift das Long-Setup, darunter das Short-Setup.

3.652,8 US-Dollar. Darüber greift das Long-Setup, darunter das Short-Setup. Tageschart: bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 (3.830,0 USD) notiert. Eine echte Entspannung signalisiert erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 (4.010,6 USD).

bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 (3.830,0 USD) notiert. Eine echte Entspannung signalisiert erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 (4.010,6 USD). 4h-Chart: bärisch - neutral. Gold schloss knapp über der SMA50 (3.634,8 USD), hat sich aber noch nicht verbindlich davon gelöst.

bärisch - neutral. Gold schloss knapp über der SMA50 (3.634,8 USD), hat sich aber noch nicht verbindlich davon gelöst. Wochentendenz KW 49/2026: seitwärts - aufwärts - Bull 55 - Bear 45 %.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.