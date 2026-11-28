Die Karten liegen jetzt auf dem Tisch. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern aktualisierte seine Zielvorgaben für das Jahr 2030. Der Markt nahm die neuen Planungen überraschend positiv zur Kenntnis. Womöglich hatte man hier mit Schlimmerem gerechnet. Für die Rheinmetall-Aktie geht es nun um viel. Mit dem Erreichen der Marke von 800 Euro zeichnet sich eine Weichenstellung ab: Handelt es sich bei den jüngsten Kursgewinnen nur um eine Gegenreaktion auf ...

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