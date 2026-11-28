Als Finanzexperte Jens Klatt verfolge ich die tägliche Kursentwicklung am Kryptomarkt für dich ganz genau - und die jüngsten Krypto News liefern nach dem heftigen Ausverkauf endlich wieder spannende Anhaltspunkte. Wer heute, am 27. November, auf das Thema Bitcoin Aktuell blickt, erkennt erste Anzeichen einer kurzfristigen Bodenbildung. Nach dem scharfen Abverkauf Mitte November stabilisiert sich der Kurs derzeit und verteidigt die höheren Tiefs der vergangenen Tage. Ob daraus eine echte Jahresendrallye entsteht, hängt jetzt von drei entscheidenden Faktoren ab, die ich im Folgenden für dich zusammenfasse.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.