Binnen Stunden rauschen die Kurse ab, dann holen sie fast alles wieder auf. Hinter dem Wechselbad steckt ein Signal, das es zuletzt nur in echten Krisen gab. Und die nächsten Belastungen warten schon. Die Wall Street fährt Achterbahn. Der börsengehandelte Fonds Invesco QQQ, der den Nasdaq 100 abbildet, schwankte in den vergangenen fünf Handelstagen im Schnitt um 4,1 Prozent zwischen Tageshoch und Tagestief. Das ist der höchste Wert seit April 2025, wie die Bespoke Investment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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